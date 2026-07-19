Havayolu devi SunExpress, seyahat edecek yolcuları havalimanında sürpriz maliyetlerle karşılaşmamaları için bagaj kuralları konusunda uyardı. Havayolu şirketinin 2026 yılı güncel uygulamasına göre, kayıtlı bagajlarda artık yalnızca kilogram sınırı değil, valizlerin fiziki boyutları da ek ücretlendirmede belirleyici rol oynayacak.

Alınan kararla birlikte, ağırlık limiti dahilinde kalsa dahi uzunluk, genişlik ve yükseklik toplamı 158 santimetreyi aşan büyük boy valizler ek ücrete tabi tutulacak.

Yeni havayolu düzenlemesi kapsamında, 158 santimetrelik toplam ölçü sınırını geçen yolculardan dış hat uçuşlarında güzergâh başına 45 Euro, Türkiye iç hat uçuşlarında ise 700 TL ek ücret tahsil edilecek. Sınırı aşan valizlerin yanı sıra kilogram bazındaki fazla bagaj tarifelerini de güncelleyen şirket; dış hat uçuşlarında limit aşımı yapan yolculardan her fazla kilogram için 19,99 Euro, iç hat uçuşlarında ise kilogram başına 300 TL ücret alacak.

Artı33'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) havacılık kuralları gereği tek bir parça valizin ağırlığının hiçbir koşulda 32 kilogramı geçemeyeceğini hatırlatan SunExpress, Türkiye iç hat uçuşlarında bebek yolcular için sağlanan 15 kilogramlık ücretsiz bagaj hakkı uygulamasının ise aynen devam edeceğini bildirdi.