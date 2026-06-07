

Orta Doğu’daki savaşın enerji piyasalarını sarsmasıyla birlikte yükselen yakıt maliyetleri havayolu sektöründe ciddi bir baskı yarattı. Bu süreçte ABD’li havayolu şirketi Spirit Airlines faaliyetlerini sonlandırarak sektörden çekildi.

Spirit Airlines’ın piyasadan çıkmasıyla birlikte sektörde rekabetin azaldığı ve bilet fiyatlarında havayollarının daha güçlü bir fiyatlama gücü elde ettiği değerlendiriliyor. Analistlere göre bu durum sektör genelinde yıllık 1,4 ila 2,3 milyar dolar arasında ek gelir potansiyeli yaratabilir.

BÜYÜK ŞİRKETLER ÖNE ÇIKIYOR

Rekabetin azalmasından en fazla faydayı Delta Air Lines, United Airlines ve Southwest Airlines gibi büyük oyuncuların sağlaması bekleniyor. American Airlines da önemli bir gelir artışı potansiyeline sahip.

HER ŞİRKET AYNI ÖLÇÜDE KAZANMIYOR

Frontier Airlines gibi düşük maliyetli taşıyıcılar ise boşalan kapasitenin bir kısmını doldurmasına rağmen, büyümeyi ağırlıklı olarak düşük fiyatlı segmentlerde sürdürdüğü için daha sınırlı bir gelir artışı elde ediyor.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM

Uzmanlar, kapasite disiplinini koruyan şirketlerin fiyatlama gücünü artırarak kârlılıklarını güçlendirdiğini belirtiyor. Yakıt maliyetlerinin düşmesi ya da jeopolitik risklerin azalması halinde ise havayolu sektöründe gelirlerin daha da artabileceği ifade ediliyor.