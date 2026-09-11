İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Ryanair Genel Kurulu öncesinde basına açıklamalarda bulunan şirket CEO'su Michael O'Leary, rakip havayolu şirketlerini hedef aldı.

O'Leary, artan bilet fiyatları nedeniyle uçak yolcularının büyük bir bölümünün "Avrupa'daki yüksek fiyatlı tecavüzcülere para yetmediği için" Aer Lingus, Lufthansa ve BA gibi şirketleri terk ederek Ryanair'e yöneleneceğini iddia etti.

Gazetecilerin üslubunun uygun olup olmadığı yönündeki sorusuna "Kesinlikle uygun" yanıtını veren O'Leary, ifadelerinin mağdurlar açısından incitici olabileceğinin belirtilmesi üzerine adı geçen havayolu şirketlerini memnuniyetle rencide edeceğini söyledi.

Israrlı sorular karşısında O'Leary, "Ben, Lufthansa, BA ve diğerleri gibi yüksek ücretli havayollarını böyle adlandırıyorum" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ OLDU

O'Leary'nin kullandığı dil, Dublin Tecavüz Kriz Merkezi Yöneticisi Rachel Morrogh tarafından tepkiyle karşılandı. Açıklamalar karşısında dehşete düştüğünü belirten Morrogh, bu ifadelerin tecavüzden sağ kurtulan kişiler için son derece incitici ve öfkelendirici olduğunu kaydetti.

Morrogh, "Bay O'Leary, insanların nasıl etkilenebileceğini hiç umursamadan manşetlik sözler peşinde koşuyor. Şüphesiz ki o mevkideki kişilerin sözleri, toplumumuzda cinsel şiddeti önemsizleştirmeye, sıradanlaştırmaya yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün önde gelen bir ismi olarak O'Leary'nin davranışlarıyla örnek olması gerektiğini belirten Morrogh, tecavüzü sıradanlaştırmanın tehlikelerini anlatmak amacıyla havayolu patronuna eğitim vermeyi teklif edeceğini bildirdi.

SİYASİLER DE TARTIŞMAYA KATILDI

Sosyalist Parti milletvekili Ruth Coppinger de Ryanair CEO'sunun açıklamalarını kınadı.

Coppinger, "Sırf medyada açıklamaları geniş yankı bulsun diye gelişigüzel açıklamalarla tecavüz ve cinsel saldırıyı sıradanlaştırmasını iğrenç buluyorum" ifadelerini kullandı.

O'Leary'nin sözlerinin incitici olmadığını savunmasına tepki gösteren Coppinger, "Bu, tecavüz ve cinsel saldırı mağdurlarına ve hayatta kalanlara karşı ofansiftir" dedi.

Coppinger, Ryanair patronunun kamuoyundan özür dileyerek ifadelerini geri alması gerektiğini vurguladı.