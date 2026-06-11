İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), ebeveynlerin engelli çocuklar da dahil olmak üzere kendi çocuklarıyla birlikte oturabilmesi için havayolu şirketi Ryanair'in talep ettiği ek ücretlere ilişkin soruşturma başlattı.

CMA Perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin 2 ila 11 yaş arasındaki çocukların ebeveynlerinden biriyle oturmasını zorunlu kılan ve uçuş başına yaklaşık 8 sterlin ücret alan politikasının tüketici yasalarını ihlal edip etmediğini incelediğini duyurdu.

Kurumun verdiği bilgiye göre Ryanair’in şartları kapsamında, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte oturabilmesi için ilgili koltuğun ayrı olarak ödenip güvence altına alınması gerekiyor.

Bu uygulamanın, şirketin internet sitesinde yer alan "12 yaş altı çocuklar için ücretsiz rezervasyonlu koltuk" ifadesine rağmen yapıldığı belirtildi.

CMA, Ryanair'in İngiltere çıkışlı uçuşlarda bu tür bir ek ücret uygulayan tek büyük havayolu şirketi olduğuna inandığını bildirdi.

Soruşturma kapsamında ayrıca, şirketin başlangıçta düşük bir fiyat ilan edip rezervasyon adımında zorunlu ek ücretler çıkardığı "damla fiyatlandırma" (drip pricing) yöntemini kullanıp kullanmadığı da araştırılıyor.

CMA Tüketiciyi Koruma Kıdemli Direktörü Hayley Fletcher konuyla ilgili olarak, "Pek çok aile yaz tatiline çıkabilmek için para biriktiriyor ve ek ücretlerin fiyatları hızla artırabildiğini biliyoruz.

Geçtiğimiz yıl boyunca işletmelere toplam fiyatı müşterilere peşin göstermeleri gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.

Ryanair yönetimi ise koltuk politikalarının ilgili yasa ve düzenlemelere tam olarak uyduğunu ve İngiltere'deki en düşük fiyatlı havayolu olarak ailelere tasarruf sağladığını savunan bir açıklama yayınladı.

CMA'nın soruşturmasını asılsız olarak nitelendiren şirket, bu adımı Starmer hükümetinin tüketicileri önemsiyormuş gibi görünmek için yaptığı "başarısız bir çaba" olarak değerlendirdi.

Açıklamada, hükümetin Hava Yolcu Vergisini (APD) kaldırmakta başarısız olduğu, oysa bu verginin kaldırılmasının tüm tüketiciler için anında daha düşük fiyatlar ve İngiltere havacılık sektörü için büyüme sağlayacağı öne sürüldü.

Temel havacılık vergisi olan APD'yi artıran hükümetleri sert bir dille eleştiren havayolu, İngiltere'nin İşçi Partisi hükümeti döneminde söz konusu vergiyi birkaç kez artırdığına dikkat çekti.

Ryanair'in, seferlerini vergileri artıran ülkelerden İsveç gibi vergileri düşüren ülkelere kaydırdığı biliniyor.