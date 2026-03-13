

Avustralya merkezli havayolu şirketi Qantas Airways, Covid-19 salgını sırasında iptal edilen uçuşlar için yolculara nakit iade yapmak yerine seyahat kredisi sunması nedeniyle açılan toplu davada yaklaşık 74 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu dava, 2020-2022 yılları arasında uçuşları iptal edilen binlerce yolcuyu ilgilendiriyor ve pandemi döneminde havayolu sektöründeki en önemli müşteri hakları tartışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Dava, iptal edilen uçuşlar için yolcuların para iadesi alması gerekirken Qantas’ın seyahat kredisi verdiğini iddia eden yolcular tarafından başlatıldı. Davayı yürüten Echo Law hukuk firması, havayolunun müşterilerle yaptığı sözleşmeye uymadığını ve iade hakları konusunda yanıltıcı davranışlarda bulunduğunu savundu.

Hukuk firması, Qantas’ın nakit iade yerine seyahat kredisi sunarak yolcuların parasını yıllarca elinde tuttuğunu ve bu durumdan haksız finansal avantaj sağladığını belirtti.

ŞİRKET SORUMLULUĞU KABUL ETMEDİ

Qantas, anlaşma kapsamında 105 milyon Avustralya doları ödeme yapmayı kabul ettiğini açıkladı ancak bunun herhangi bir hukuki sorumluluğun kabulü anlamına gelmediğini vurguladı. Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için mahkeme onayı gerekiyor.

Şirket, yolcuların iade taleplerine ilişkin detayları kısa süre içinde paylaşacağını bildirdi. Pandemi döneminde verilen uçuş kredilerinin son kullanma tarihini daha önce kaldıran Qantas, müşterilerin nakit iade talebinde bulunabilmesine olanak sağlamıştı.

BAŞKA YAPTIRIMLARDA ÖDEMİŞTİ

Pandemi sürecinde uygulamaları nedeniyle Qantas daha önce de ciddi yaptırımlarla karşılaşmıştı. Şirket, 1.800’den fazla yer hizmetleri çalışanını yasa dışı şekilde işten çıkardığı gerekçesiyle 2025 yılında Avustralya’da rekor seviyede 90 milyon Avustralya doları ceza ödemişti.

O dönemde Qantas CEO’su Vanessa Hudson, alınan kararların çalışanlar ve aileleri üzerinde “gerçek zararlar” yarattığını kabul ederek özür dilemişti.