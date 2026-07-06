Spirit Airlines, federal hükümetin kurtarma paketini reddetmesinin ardından 34 yıllık faaliyetlerine son vererek resmen iflas etti. Bu ani kapanış kararı, havayolunda görev yapan tüm personelin iş akdinin feshedilmesine ve iç hat uçuşlarında büyük bir bütçeli koltuk krizine yol açtı.

ARİZONA ÇÖLÜNDEKİ FİLO OPERASYONU NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Şirketin tasfiye sürecine girmesiyle birlikte, her birinin motor değeri 15 ila 20 milyon dolar arasında değişen parlak sarı renkli Airbus uçakları Arizona çölündeki havalimanlarına taşınmaya başladı. Eyaletteki Goodyear ve Marana havalimanlarının kuru iklim şartları, uçak gövdelerinin ve yüksek maliyetli motor parçalarının nemden paslanmasını kesin olarak engelliyor.

Uçakların tahliye işlemlerini üstlenen Nomadic Aviation Group, operasyonlarda işsiz kalan eski Spirit Airlines pilotlarına öncelik tanıyarak Atlantic City, Miami ve Fort Lauderdale şehirlerinden çöle 25 uçuş gerçekleştirdi. Arizona'da koruma altına alınan uçakların ilerleyen süreçte yeniden boyanarak farklı havayolu şirketlerine kiralanması veya satılması planlanıyor.

İFLAS MAHKEMESİNE SUNULAN SATIŞ TALEBİ NELERİ KAPSIYOR?

Mayıs 2026'da gerçekleşen çöküşün ardından New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesine başvuran şirket yönetimi, 27 adet Airbus A320 ve A321 model uçağın satışı için acil onay talep etti. Toplam piyasa değeri yaklaşık 630 milyon dolar olan bu uçak filosunun satışından elde edilecek nakit kaynak, biriken borçların ödenmesinde ve tasfiye operasyonlarının tamamlanmasında kullanılacak.

Alıcı konumunda bulunan Save 2026-B LLC şirketi, ihale sürecinde başlangıç taban teklifini vermeyi resmi olarak kabul etti. Mahkemenin onay vermesi durumunda açık artırmaya açılacak olan filo için uluslararası pazardan daha yüksek tekliflerin toplanmasının önü açılacak.

HAVAYOLU ŞİRKETİNİN İFLAS SÜRECİNİ HANGİ FAKTÖRLER HIZLANDIRDI?

Kovid-19 pandemisinden bu yana yüksek işletme giderleri ve 8,1 milyar dolarlık borç yüküyle mücadele eden şirketin JetBlue ile birleşme planı, rekabet yasaları gerekçesiyle daha önce engellenmişti. Son dönemde patlak veren İran savaşı sebebiyle küresel jet yakıtı fiyatlarının fırlaması, havayolunun alacaklılarıyla yürüttüğü yapılandırma görüşmelerini tamamen çıkmaza soktu.

Federal hükümetin vergi mükelleflerince finanse edilecek son kurtarma paketini reddetmesi üzerine cuma günü durdurulan faaliyetler, cumartesi günü tamamen sonlandırıldı. Aylık 1,7 milyon iç hat yolcusuna hizmet veren şirketin pazardan çekilmesiyle boşalan havalimanı kapı hakları, Delta Airlines gibi diğer büyük havayolu şirketlerine devredilmeye başlandı.