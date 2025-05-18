Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinde peş peşe acı kayıplar yaşanmaya devam ediyor.

Ocak ayında Roketsan'da çalışan yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel hayatını kaybetmiş, otopsi raporunda 'kimyasal madde' kullanılması nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen Yücel'in ailesi ise 'suikast' iddiasında bulunmuştu.

BİR ACI HABER DE HAVELSAN'DAN GELDİ

OdaTV'nin haberine göre; Yücel'in ardından bir başka önemli savunma sanayii şirketi olan Havelsan'da da benzer bir kayıp yaşandı.

Geçtiğimiz cuma günü Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Havelsan'da 'Siber Güvenlik Uzmanı' olarak görev yürüten 32 yaşındaki R.K.'nın cansız bedeni odasındaki ranzaya asılı şeklide bulundu.R.K.'nın cansız bedenini bulan kuzeni M.Z.B. olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine belki yaşıyordur diyerek Regaip Kurt'un cansız bedenini ranzadan indirdiğini söyledi. R.K. ile ilgili yapılan araştırmada kuzeniyle birlikte ikamet ettiği, HAVELSAN Siber Güvenlik Uzmanı olduğu, herhangi bir ekonomik ya da psikolojik sorununun veya bilinen bir hastalığı olmadığı bilgilerine ulaşıldı.