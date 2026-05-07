Tatil hayali kuran milyonlarca kişinin korkulu rüyası olan "şezlong kapma yarışı" bu kez yargıya taşındı. 2024 yılında ailesiyle birlikte Yunanistan’ın İstanköy (Kos) adasına giden bir turist, her sabah şafak vaktinde uyanmasına rağmen yer bulamayınca çareyi tur operatörüne dava açmakta buldu.

Almanya'daki Hannover Bölge Mahkemesi, emsal teşkil edecek bir karara imza atarak aileyi haklı buldu.

HAVLU BIRAKIP GİDENLER YANDI

Tatil için toplam 7 bin 186 euro (yaklaşık 382.798 TL) ödeyen aile, oteldeki "havluyla yer tutma" yasağının uygulanmamasından şikayetçi oldu. Turistin mahkemedeki ifadesine göre her sabah 06.00'da uyanmasına rağmen şezlong bulmak için en az 20 dakika harcadı. Erken saatlerde bile tüm yerler havlularla "rezerve" edildiği için çocuklar yerde yatmak zorunda kaldı. Tur operatörü, kurallara uymayan misafirlere karşı hiçbir önlem almadı. Mahkeme, tur operatörünün başlangıçta teklif ettiği küçük ödemeyi yetersiz bularak, toplam iadenin 986,70 euroya (yaklaşık 52.561 TL) çıkarılmasına hükmetti.

HER MÜŞTERİYE GARANTİ OLMASA DA DÜZEN ŞART

Hannover Bölge Mahkemesi hakimleri, kararda dikkat çekici bir detaya vurgu yaptı. Seyahat şirketinin her an her müşteriye şezlong garanti edemeyeceğini kabul eden mahkeme, buna rağmen şu yükümlülüğün altını çizdi: "Operatör, misafir sayısı ile mevcut şezlong oranı arasında makul bir denge kurmak ve havluyla yer kapma gibi usulsüzlükleri engelleyecek organizasyonel yapıyı sağlamak zorundadır."

ŞEZLONG TERÖRÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDE

Sadece Yunanistan'da değil, Tenerife ve İspanya'nın pek çok bölgesinde "şezlong savaşları" kontrolden çıkmış durumda. Bazı oteller bu durumu çözmek için ücretli rezervasyon sistemine geçerken, İspanya'daki bazı plajlarda yer tutup saatlerce gelmeyenlere 250 euroya (13.317 TL) varan para cezaları kesiliyor. Bu uygulamanın alınan emsal kararlar ile birlikte de dünya çapına yayılması bekleniyor.

Bu karar, benzer sorunları yaşayan binlerce turist için bir umut ışığı olurken, tur operatörlerinin artık "denetim" konusunda çok daha dikkatli olması gerekecek. Buda şezlongun üzerine havlu bırakıp gidenler için emsal niteliğinde bir karar olarak görülüyor. İlerleyen süreçlerde tatilde şezlonga havlu bırakıp gitmek nedeniyle ciddi cezalar ödenebilir.