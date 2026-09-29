Havluların temel işlevi suyu hızla emmek olduğu için bu durum özellikle zamanla daha belirgin hale geliyor. Her yıkamada fazla miktarda yumuşatıcı kullanılması, havlunun yumuşak hissetmesine rağmen eskisi kadar iyi kurulamamasına yol açabiliyor.

LİFLERİN ÜZERİNİ KAPLIYOR

Yumuşatıcılarda bulunan bazı maddeler, kumaş liflerini kaplayarak sürtünmeyi azaltıyor ve havluya daha yumuşak bir his veriyor. Fakat aynı tabaka, pamuk liflerinin suyla doğrudan temasını da azaltabiliyor.

Bu nedenle özellikle pamuklu havlularda gereğinden fazla yumuşatıcı kullanmak yerine ürünün üzerinde belirtilen miktarı aşmamak öneriliyor. Bazı havlu üreticileri ise emiciliğin korunması için yumuşatıcının hiç kullanılmamasını tavsiye ediyor.

FAZLASI DAHA YUMUŞAK YAPMIYOR

Sorun yalnızca emicilikle sınırlı değil. Gereğinden fazla deterjan veya yumuşatıcı kullanılması, yeterince durulanmadığında havluların üzerinde kalıntı birikmesine ve zamanla sert ya da ağır bir his oluşmasına da neden olabiliyor.

Havluların uzun süre emici kalması için bakım etiketindeki yıkama talimatlarına uyulması, çamaşır makinesinin aşırı doldurulmaması ve kullanılan deterjan ile yumuşatıcı miktarının artırılmaması gerekiyor.

Uzmanlar, havluların emiciliğini korumak için yıkama sırasında yumuşatıcı miktarının azaltılmasını ya da mümkünse hiç kullanılmamasını öneriyor. Havluların bakım etiketindeki talimatlara uygun yıkanması ve makinenin gereğinden fazla doldurulmaması da kumaş liflerinin daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor.