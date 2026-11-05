Özellikle daha temiz ve güzel kokulu olması için kullanılan bazı ürünler, beklenenin tam tersine sonuç verebiliyor. Havluların sertleşmesinin arkasında ise çoğu kişinin fark etmediği basit bir hata bulunuyor.

FAZLA DETERJAN HAVLULARI SERTLEŞTİRİYOR

Havluların zamanla sertleşmesinin en önemli nedenlerinden biri, gereğinden fazla çamaşır deterjanı kullanılması. Fazla deterjan, durulama sırasında kumaştan tamamen uzaklaştırılamadığında liflerin arasında birikerek havluların sert ve pürüzlü bir hale gelmesine yol açabiliyor.

Benzer şekilde çamaşır yumuşatıcılarının sık kullanılması da havluların yapısını olumsuz etkileyebiliyor. Yumuşatıcılar, kumaş liflerinin üzerinde ince bir tabaka oluşturarak zamanla havluların su emme kapasitesini azaltabiliyor.

HAVLULARIN YUMUŞAK KALMASI İÇİN BUNLARA DİKKAT

Havluların yumuşaklığını korumak için öncelikle deterjan miktarının ürünün üzerindeki kullanım talimatlarına göre ayarlanması gerekiyor. Çamaşır makinesinin gereğinden fazla doldurulmaması da havluların daha iyi durulanmasına yardımcı oluyor.

Yıkama sonrasında havluların tamamen kurutulması, nemli şekilde bekletilmemesi ve kumaşın bakım etiketine uygun sıcaklıkta yıkanması öneriliyor. Ayrıca aşırı yüksek sıcaklıkta kurutma işlemi, pamuk liflerinin zamanla yıpranmasına neden olabiliyor.

Bu basit önlemler, havluların hem emiciliğini hem de yumuşak dokusunu daha uzun süre korumasına yardımcı olabiliyor.