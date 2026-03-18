Mutfakta hız ve düzen arayanlar için oldukça işe yarayan bu yöntem, hem zaman kazandırıyor hem de gıda israfını minimuma indiriyor. Üstelik uygulaması son derece basit. Sadece birkaç temel adımı öğrenerek havuçlarınızı uzun süre taze şekilde saklayabilirsiniz.

İşe havuçları iyice yıkayıp kabuklarını soyarak başlayın. Kabukları alınmış havuçlar, suyla daha iyi temas eder ve bu sayede tazeliklerini daha uzun süre korur. Ayrıca bu işlem, kullanacağınız zaman ekstra uğraş gerektirmez.

HAVUÇLARI SUYUN İÇERİSİNDE SAKLAYIN

Hazırladığınız havuçları cam bir kavanoza ya da kapaklı bir saklama kabına yerleştirin. Ardından üzerini tamamen kaplayacak şekilde içme suyu ekleyin. Bu yöntem, havuçların kurumasını önler ve diri kalmalarını sağlar.

BUZDOLABINDA SAKLANMASI GEREKİYOR

Kavanozu buzdolabına yerleştirerek saklayabilirsiniz. Bu şekilde muhafaza edilen havuçlar haftalarca tazeliğini koruyabilir. Kabın kapağını kapalı tutmak, dış etkenlerin içeri girmesini engelleyerek daha iyi sonuç almanıza yardımcı olur.

SUYU DÜZENLİ OLARAK DEĞİŞTİRİN

Havuçların sağlıklı kalması için suyu birkaç günde bir yenilemeyi ihmal etmeyin. Aksi halde suyun içinde bakteri oluşumu başlayabilir ve bu da havuçların bozulmasına neden olabilir.