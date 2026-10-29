Trabzon Emniyet Müdürlüğü teşkilatını yasa boğan acı olay dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü’nde görevli 44 yaşındaki polis memuru Şahin Sağlam, spor amaçlı gittiği Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki seansının ardından tesis çıkışında aracına bindi.

"KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM" DİYEREK EŞİNİ ARADI

Otomobilinde aniden fenalaşan Sağlam, cep telefonuyla hemşire olan eşi Seda Sağlam'ı arayarak durumunun kötüleştiğini haber verdi. İhbar üzerine hızla eşinin bulunduğu noktaya koşan hemşire Seda Sağlam, bilinci kapanan eşine ilk müdahaleyi yaparak duran kalbini çalıştırmak için dakikalarca kalp masajı yaptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bir çocuk babası polis memuru Şahin Sağlam, acil serviste doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

ŞALPAZARI BELEDİYE BAŞKANI'NIN DAMADIYDI

Vefatıyla meslektaşlarını ve ailesini derin bir yasa boğan Şahin Sağlam’ın, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız’ın damadı olduğu öğrenildi.

Merhum polis memuru Sağlam’ın cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip Şalpazarı Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kireç Mahallesi Aile Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.