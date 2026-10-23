Olay, öğleden sonra Nur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 metre derinliğindeki kapalı yüzme havuzuna giren Soy, bir süre yüzdü. Havuzdan çıktıktan sonra oturduğu sandalyede fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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