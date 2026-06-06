T.C.

HAVZA

SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/875 Esas

03/06/2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığı ve bilinen yurt içi ve yurt dışı adreslerine de yapılan tebligatları iade dönen ve dava konusu Samsun ili Havza İlçesi Başpelit Mahallesi 120 ada 350-288 parseller, 119 ada 2-8 parseller, 116 ada 10 parsel, 115 ada 11-105-242 parseller, 112 ada 92 parsel, 101 ada 20 parsel ve 110 ada 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazlarda tapu kayıt maliklerinin mirasçısı olan Samsun ili Havza ilçesi Başpelit Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Bayram ve Gülüzar' dan olma, 27/12/1948 doğumlu, 69142012814 TC Kimlik numaralı Mevlüde BAŞARAN' a duruşma gününü bildirir ilanen tebliğine karar verilmiştir.

16/06/2026 günü saat 11:35' da "Taraflar sulhe teşvik edileceği için, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur" ilanen tebliğ olunur.

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