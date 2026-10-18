13 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kurulan Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) 2027 yılı bütçe teklifi belli oldu. Şubat 2021’de açıklanan “2023’e kadar Ay’a sert iniş” hedefini henüz gerçekleştiremeyen TUA’ya 2027 yılı için teklif edilen bütçe, iddialı hedeflerin oldukça gerisinde kaldı.

2027 BÜTÇESİNDE KESİNTİYE GİDİLDİ

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2026 yılına 5 milyar 917 milyon 250 bin TL bütçe ile başlayan Türkiye Uzay Ajansı’nın 2027 yılı ödeneğinde tırpanlamaya gidildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, TUA’ya 2027 yılı için 5 milyar 880 milyon 735 bin TL bütçe teklif edildi. Kuruma ayrılan toplam bütçenin 5,6 milyar TL’lik kısmının “Sermaye Transferleri” kalemine yazıldığı belirtildi.

DİYANET’İN MAL VE HİZMET ALIM ÖDENEĞİ TUA’YI SOLLADI

Bütçe verilerinde ortaya çıkan tablo, Türkiye Uzay Ajansı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki ödenek farkını gözler önüne serdi. TUA’ya toplamda 5,8 milyar TL’lik bütçe ayrılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yalnızca 2027 yılındaki mal ve hizmet alım ödeneği 6 milyar 917 milyon 257 bin TL olarak belirlendi.

Uzay Ajansı’nın 2027 yılı için öngörülen mal ve hizmet alım ödeneği ise bütçe tablolarına sadece 60,3 milyon TL olarak yansıdı.

DİYANET’E 2027 İÇİN 229 MİLYAR TL’LİK DEV BÜTÇE

Mal ve hizmet alım kalemiyle dahi Uzay Ajansı’nın toplam bütçesini geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önümüzdeki yıllara ait toplam bütçe teklifleri şu şekilde sıralandı: