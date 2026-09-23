Hande Erçel, Milano Moda Haftası’nın açılışını yapan etkinlikte söylediği sözlerle sosyal medyada tartışma yarattı. Erçel, gösteriyi Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Akdoğan ile birlikte ön sıradan takip etti. Gece için dünyaca ünlü bir markanın koleksiyonundan beyaz, tül ve korse detaylı bir elbise tercih eden oyuncu, etkinlik öncesinde verdiği röportajla gündeme geldi.

HAYAL SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Röportaj sırasında Hande Erçel’in “Hayal edin, yeterince hayal edince gerçek oluyor!” sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Oyuncu, gelen yorumların ardından hayal kurmakla ilgili bir kitaptan not paylaşarak sözlerine yönelik tepkilere yanıt verdi.

''BOŞ YERE KORKMADILAR''

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Hayal kurman kınanıyor, hayallerinden korkuluyor. Sağlıksız deniliyor. Boş yere korkmadılar. John Lennon'ın ‘Imagine’...”