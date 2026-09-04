Oyuncu Hayal Köseoğlu, sanat dünyasında farklı bir adım atarak ilk kişisel sergisini açmaya hazırlanıyor. Sezgilerini, duygularını ve düşüncelerini kendine özgü bir dille tuvallere aktaran Köseoğlu’nun “Kanzen” adlı sergisi, 9 Eylül’de Fenerbahçe’deki Chi Art Gallery’de sanatseverlerle buluşacak.

İÇ DÜNYASINI TUVALE TAŞIDI

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra resimle de ilgilenen Hayal Köseoğlu, akrilik boya kullanarak hazırladığı eserlerini ilk kez izleyiciyle buluşturacak. Çalışmalarında kişisel duygularına, sezgilerine ve düşüncelerine yer veren sanatçı, kendi anlatım dilini tuvallere yansıtıyor.

“KANZEN” 9 EYLÜL’DE AÇILIYOR

Köseoğlu’nun ilk kişisel sergisi “Kanzen”, 9 Eylül’de Fenerbahçe’deki Chi Art Gallery’de kapılarını açacak. Oyuncu, bu kez kamera karşısında değil, kendi dünyasından izler taşıyan tablolarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak.