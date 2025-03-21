'Mahallenin Muhtarları', 'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'İstanbullu Gelin', 'Mucize Doktor' ve 'Mahkum' gibi yapımlarda yer alan, şimdilerde ise 'Hudutsuz Sevda'da 'Damla Leto' karakterine hayat veren oyuncu Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.
Köseoğlu gönlünü dizideki rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı'ya kaptırdı. İkili, dün birlikteliklerini ilan etti.
Hayal Köseoğlu, Çınarlı ile dudak dudağa verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Çiftin aşk dolu pozlarına takipçilerinden de yorum yağdı.