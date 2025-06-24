'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Hayal Köseoğlu geçen günlerde iş insanı sevgilisi Nezir Çınarlı ile Bodrum Gölköy'de objektiflere yansımıştı. Güneşin keyfini çıkaran çift, denize girmeyip birbirlerinin fotoğraflarını çekerek romantik anlar yaşamıştı.

İstanbul'a dönen Köseoğlu bu kez sağlığıyla gündeme geldi. Instagram hesabından 10 yıldır obsesif kompulsif bozukluk ve anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı:

"Arkadaşlar, 10 senedir obsesif kompulsif bozukluk ve anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı uzmanlara harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3-4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hâlâ önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle bu konuda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor."

''ÖĞRENDİKLERİMİ AKTARABİLİRİM''

Aynı dertten muzdarip olan takipçilerine destek olmak istediğini de söyleyen Köseoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Sorularınız varsa kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim."