İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, oyuncu Hayal Köseoğlu meslektaşlarına böyle tepki göstermişti: "Ses çıkaramayan sanatçı olamaz."

"HALKI SATMAYIN"

Köseoğlu hız kesmedi, gündeme dair hâlâ sessiz kalan meslektaşlarını bir kez daha bombaladı:

"Arkadaşlar seks kasetiniz falan varsa, eş cinselseniz, eşinizi falan aldattıysanız, bunlarla şantaj görüyorsanız yemin ediyorum sizin uçkurunuz umrumuzda bile değil ya. Yeter ki demokrasiyi, hukuku, yargıyı, halkı satmayın."

"Bu millet size anca bireysel fedakarlığınız için teşekkür edecek noktada. Millet Onlyfans falan açıp milyoner oluyor, kasetle şantaj devri bitti, hadi gözünüzü seveyim."