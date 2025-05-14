Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakıp kendisi feshetme çağrısı üzerine PKK, 5-7 Mayıs'ta yaptığı kongrenin sonuç bildirgesini açıkladı. Örgüt silah bırakıp PKK adıyla yürütülen tüm faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

Suriye'nin kuzeyi ile İran ve Irak'ta farklı isimlerle yürütülen faaliyetlerin sonlandırılmasıyla ilgili tek bir cümle yer almadı.

232 üst düzey yöneticinin katıldığı kongrede Kürt sorununun demokratik siyaset yoluyla çözülme noktasına gelindiği vurgulandı, bu nedenle PKK'nın misyonunu tamamladığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar yer aldı:

"PKK'yı feshetme ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararını, halkımızın herkesten daha iyi anlayacağına, demokratik toplum inşası temelinde demokratik mücadele döneminin görevlerine sahip çıkacağına inancımız tamdır."

"Halkımızın kadınlar ve gençler öncülüğünde öz örgütlerini oluşturması, dilleri, kimlikleri ve kültürleriyle kendine yeterli olma temelinde örgütlenmesi, saldırılar karşısında kendini savunur hale gelmesi ve seferberlik ruhuyla komünal demokratik toplumu inşa etmesi hayati önemdedir. Bu temelde Kürt siyasi partilerinin, kanaat önderlerinin Kürt demokrasisini geliştirme ve Kürt demokratik uluslaşmasını sağlama yönündeki sorumluluklarını yerine getireceklerine inanıyoruz."

"Kongremizin aldığı fesih ve silahlı mücadeleyi sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Söz konusu kararların uygulanması Önder Apo'nun süreci yürütüp yönlendirmesini, demokratik siyaset hakkının tanınmasını ve sağlam bütünlüklü bir hukuki güvenceyi gerektirir. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır."

"KÜRT HAREKETİNİ DRAMATİK BULUYORUM"

Bu açıklama Türkiye'nin gündemine otururken, 'Hudutsuz Sevda' dizisinde yer alan oyuncu Hayal Köseoğlu'nun X hesabından (eski adıyla Twitter) konuyla ilgili attığı tweet olay oldu.

Köseoğlu, "Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Yani abi tamam, tamam sensin ya. En önemli sensin. Sen benim doğum günümü kutlamadın diye darlayan arkadaş gibi darım darım darlıyorlar ülkeyi senelerdir. Arkadaşlar bırakın ülke bazını, dünya bazında yapılan en büyük ayrımcılık, soykırım, asimilasyon, baskı milletlere değil cinsiyete dayalıdır. Bu dünyanın, bu coğrafyanın ve bu ülkenin en büyük sorunu kadın sorunudur. Biz kalkıp silahlanıp hak aramıyorsak size ne oluyor? Benim e-Devlet'te gerçekten Çerkistan yazıyor. Düşüyor muyum sokaklara 'hani benim Çerkistan'ım' diye? Yemin ederim anlamıyorum, eski sevgiliye takık gidikler gibi yıllardır kafayı yediniz. Terapiye gidin ya!" ifadelerini kullandı.

Köseoğlu'nun sözleri gündem olurken, pek çok kullanıcıdan da oyuncuya ağır eleştiriler geldi. Bazıları "Çok cahilsin", "Irkçısın", "Hayal sana kötü bir haberim var: faşistsin" ve "Bu kadar cahilini uzun zamandır görmemiştim" diye yazdı.

"YÜZÜNE TÜKÜRÜRÜM"

Oyuncuya yönelik en sert çıkışlardan biri ise sinema yorumcusu Zeynep Ocak'tan geldi: "Gördüğüm ilk yerde yüzüne tükürürüm senin."