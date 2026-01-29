Hayal Köseoğlu'nun Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan gibi isimlerle birlikte rol aldığı 'Bahar' dizisi geçen ay final yapmıştı.

Diziye sonradan dahil olan Köseoğlu'na canlandırdığı 'Maral' karakteri üzerinden bir takipçisi "Hayal Köseoğlu'nun main karaktere inat getirilen sarışın sinsi kız rolünü oynadığı her dizi ölümü tadacaktır" şeklinde bir yorumda bulunmuştu.

Hayal Köseoğlu da "Ya normalde böyle şeylere asla cevap yazmam ama insanın emeğini yok saymak iğrenç bir şey. Ben Hudutsuz Sevda'ya girdim ve tam olarak 49 bölüm oynadım. Neredeyse her hafta totalde birinciydik. Bahar'a girdiğimde zaten aralık ayına kadar çekileceği belliydi ve Bahar genel olarak maçlara rağmen hep artış yaşadı. Kaç hafta AB'de birinci olduk. Son bölümünde bile değişen günde üç grupta da yeşil ok alan bir diziye reyting yüzünden bitiyor muamalesi yapmanız çok saçma. Bitecekti, zaten bu kadar süreceği belliydi ve bitti. Ne benimle ne hiçbir şeyle alakası yok. Çok severek ve mutlu çalıştığım, hiç doyamadığım bu güzel diziyi şöyle nankör yorumlarla hatırlamak istemiyorum. Teşekkür ederim" sözleriyle yanıt vermişti.

Hayal Köseoğlu bu kez ise 1 milyon takipçili Instgaram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Oyuncu, oyunculuk kariyerine dair özlemini pankartla ifade etmeyi tercih etti ve üzerinde “Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza’m var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!” yazan pankartla sokağa çıkıp objektif karşısına geçti.

Paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, oyuncunun mesajına meslektaşları Cemal Hünal, Elit Andaç Çam ve Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak yorum yaparak karşılık verdi.