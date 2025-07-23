

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum', 'Mucize Doktor' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Hayal Köseoğlu geçen gün sette fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia eden meslektaşı Bahar Şahin'e gösterdiği destekle gözleri üzerine çekmişti.

Hayal Köseoğlu, "Oyunculuk sektörü dışarıdan ışıl ışıl görünen, acımasız bir çark sistemidir. Sisteme ait olmayı reddederseniz sizi çiğneyip atar. Bireysel değeriniz minimumdadır. Çok yıpranırsınız, çok yaralanırsınız. Satılacak bir ürün gibi görülürsünüz.Her setin kendi içinde bir hiyerarşisi vardır. Maalesef bu hiyerarşi de kimin daha cazgır, daha acımasız olduğuna göre şekillenir. Karşılıklı saygıya ve sevgiye dayanan çok az set vardır. Dengelerin çok değişik olduğu, cinsel tacizin, psikolojik şiddetin bile neden olduğunu bilmediğim bir şekilde normalize edildiği vahşi bir ormandır bizim sektör. Ben çok yoruldum, 1 sene ara vermek istiyorum" demişti.

Köseoğlu bugün de bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ticarete atıldığı ortaya çıktı.

Yazın güneşten korunmak amacıyla kullanılabilecek 'telefon şemsiyesi' isimli bir ürünün markasını kurdu ve bu ürünün tanıtımını da bizzat kendisi yaptı.

Denizde, elinde telefon şemsiyesi taktığı telefonu, üstünde bikinisiyle poz veren Hayal Köseoğlu'nun 'icadı' sosyal medyada gündem oldu.