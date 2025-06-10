Real Madrid, sezonun ilk transferini Dean Huijsen ile gerçekleştirdi. İspanyol devi yaz transfer dönemindeki ilk transferi Dean Huijsen için kulüp üyeleri ve medya önünde resmi bir imza töreni düzenledi.

Bournemouth'tan 58 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, Xabi Alonso döneminin ilk transferi oldu. 5 yıllık sözleşme imzalayan Huijsen bir çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

İspanyol kulübü onun için sosyal medyada yaptığı tanıtım videosunda da Real Madrid forması giydiği çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

PEREZ: 'BU SENİN BÜYÜK HAYALİNDİ'

Huijsen, kulüp tesislerine geldi ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile birlikte sözleşmenin imza töreninden önce olağan sağlık testlerinden geçti. Perez, Real Madrid kadrosuna yeni katılan futbolcuyu karşılamak üzere sahneye çıktı.

Genç savunmacıya seslenen Perez, bu anın 20 yaşındaki oyuncu için bir rüyanın gerçekleşmesi olduğunu söyledi:

"Sevgili Dean, hoş geldin. Yeni evine. Çünkü bu senin çocukluğundan beri büyük hayalindi. Ailenle ne kadar heyecanlı olduğunu gördük. Dünyanın en iyi stoperlerinden biri olmak için yaptığın tüm fedakarlıkları biliyorlar."

'MADRID HAYATIMIN KULÜBÜ'

20 yaşındaki İspanyol savunmacı "Başkana ve kulübe güvenleri için teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri burada olmak istiyordum; beni çağırdıklarından beri başka takımlara hiç ilgim yoktu. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve mütevazı kalacağım. Kulüpler Dünya Kupası ile başlayarak birlikte birçok kupa kazanmayı umuyorum. Madrid hayatımın kulübü ve önümüzdeki yıllarda burada olmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Florentino Perez de "Bugün mutluyuz çünkü harika bir yetenek olan Dean Huijsen'i aramıza katıyoruz. Burada olmak istedin, bu her zaman hayalindi. Sadece 20 yaşında olmana rağmen dünyanın en iyi stoperlerinden birisin" ifadelerini kullandı.

Dean Huijsen, geçen sezon İngiltere Premier League'de çıktığı 32 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Dean Huijsen, Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek.