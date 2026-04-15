Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 2021 yılında duyurulan Milli Uzay Programı ile birlikte çeşitli görevler üstlenmişti. Bu görevlerin en çok ses getireni ise 2023 yılında seçimlerden önce duyurulan 'Ay'a sert iniş' projesi oldu. Siyasi bir vaat olarak da sıklıkla eleştirilen projede, aradan geçen zamana rağmen herhangi bir ilerleme sağlanamadı ve hedeflerin çok gerisinde kalındı.

DAHA TASARIMI BİLE BİTMEMİŞ

BirGün'ün haberine göre TUA'nın hazırladığı faaliyet raporları, uzay programındaki büyük sapmayı net bir şekilde gösteriyor. 2023 yılında bitirilmesi planlanan sert iniş görevinde 2026 yılı itibarıyla sadece yüzde 68'lik bir ilerleme kaydedilebilmiş durumda.

Ay'a gönderilmesi planlanan uzay aracının ise sadece görev ve ön tasarımları tamamlanırken, kritik tasarım sürecinin hala bitirilemediği açıklandı. Yaşanan bu aksaklıklar sebebiyle uzay aracının fırlatılma planı 2027 yılına ertelendi.

DİYANET'E HARCANAN PARA 'UZAY'I SOLLADI

Sert iniş hedefindeki bu gecikmenin yanı sıra, bir sonraki aşama olan Ay'a yumuşak iniş görevinde ise tablonun çok daha olumsuz olduğu anlaşıldı. Raporlara göre, yumuşak iniş projesinde henüz yüzde birlik bir ilerleme dahi sağlanamadı. Tüm bu devasa hedeflere rağmen kuruma ayrılan bütçe ise bambaşka bir tartışma konusu yarattı. 2026 yılı bütçe planlamasında Diyanet İşleri Başkanlığı'na sadece 'yatırım ödeneği' olarak 2,1 milyar liralık verilirken, Uzay Ajansı'nın bütçesi 1,4 milyar lira oldu.

Kuruma verilen bu toplam yatırım ödeneğinin, Türkiye'nin uzay yolculuğu için SpaceX firmasına ödediği tek bir astronotun bilet ücretiyle neredeyse aynı seviyede kalması oldukça dikkat çekti.