Cezaevindeyken üniversite sınavını kazanıp İç Mimarlık bölümüne yerleşen zehir tacirinin, 2017 yılında kayıt bahanesiyle izin alıp kayıplara karıştığı ve kriptolu sistemlerle 2 tonluk uyuşturucu trafiğini yönettiği belirlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre; uluslararası uyuşturucu trafiğini yöneten ve suç dünyasında "Hayalet Baron" olarak adlandırılan İslam Yakut, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi'nin desteğiyle İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yakalandı. Dev operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlendi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyuruldu. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından aranan firari suç örgütü yöneticisi İslam Yakut'un; yurt içi ve yurt dışında bulunduğu yerlerden suç faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi.

KRİPTOLU SİSTEMDEN TALİMAT VERDİ

İddialara göre İslam Yakut'un, kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği, liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla uluslararası uyuşturucu madde sevkiyatlarını organize ettiği tespit edildi. İslam Yakut tutukluyken üniversite sınavına girdi. Sanat Tasarım ve İç Mimarlık Bölümü'nü kazandı ve yüzde 50 burslu üniversiteye girdi. 2017 yılında üniversite kaydı yaptırmak için izinli ayrıldığı cezaevinden firar ettiği iddia edilen İslam Yakut'un, yurt içi ve yurt dışında ele geçirilen toplam iki ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu belirlendi. Yakut'un İstanbul'da bulunduğu ve Sarıyer'deki bir adreste saklandığı tespit edildi. Söz konusu adreste yakalanan İslam Yakut'un saklandığı adreste yapılan aramalarda sahte yurt dışı kimlik belgesi ele geçirildi.

2024'TE ÖRGÜT ÇÖKERTİLMİŞTİ

İslam Yakut'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik 2024 yılında da operasyon düzenlenmişti. Operasyonda örgütün diğer lideri E.Y. ile birlikte yönetici ve üyeler yakalanarak tutuklanmış, suçtan elde edildiği belirlenen mal varlığı değerlerine el konulmuştu. Operasyonun ardından örgütün faaliyetlerine son verilerek suç örgütünün yapısı çökertilmişti. Firari durumda bulunan İslam Yakut'un yakalanmasına yönelik çalışmalar ise aralıksız sürdürüldü. Yakut'un da yakalanmasıyla birlikte örgütün tamamen etkisiz hale getirildiği belirtildi. İslam Yakut, 2024 yılında "Kuyu" operasyonlarının aranan şüphelilerindendi fakat İslam Yakut ele geçirilemedi.