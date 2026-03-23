‘Hayalet ev’leriyle Türkiye gündemindeki Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Yeşil GYO), borsadaki yatırımcısını da mağdur etti. İstanbul Esenyurt’taki Innovia-4 projesindeki konut ve iş yerlerini 15 yıldır teslim edemeyen Yeşil GYO’nun iflas etmesinden sonra şirket geçen hafta Borsa İstanbul’dan çıkarıldı. Şirketin borsadan çıkarılmasıyla Yeşil GYO hisselerini satma şansı kalmayan yatırımcıların portföyleri adeta sıfırlandı. Şirketle beraber adeta yatırımcıları da iflas ederken, Yeşil GYO hissesi olanların paralarını geri almasına düşük ihtimal veriliyor.

‘BU NASIL KORUMA?’

Innovia-4 projesinde 3 binden fazla yatırımcıyı mağdur ettiği belirtilen Yeşil GYO’ya 13 Mart’ta kayyum atanmasından sonra şirket geçen hafta da borsadan çıkarıldı. Yeşil GYO hisseleri artık borsada işlem görmeyeceği için yatırımcıların bu hisseleri satma şansı da kalmadı. Bu nedenle yatırımcıların portföylerindeki yüz binlerce liralık hisselerin değeri bir anda sıfırlandı.

Mağdur olduğunu belirten yatırımcılardan biri, sosyal medya hesabından 212 bin liralık 114 bin lota sahip olduğunu belirterek “Bu nasıl yatırımcı koruması? Sermaye Piyasası Kurulu göreve” diye yazdı. Bir başka yatırımcı ise Yeşil GYO hisselerindeki 400 bin liralık yatırımının yok olduğunu iddia etti.

Analistler, yatırımcıların şirketten paralarını geri almasına düşük ihtimal veriyor. Yeşil GYO’nun öncelikle alacaklıların borçlarını kapatması gerektiğini belirten analistler, eğer geriye para kalırsa pay sahiplerine ödeme yapabileceğini vurguluyor.

‘İntihar edenler bile oldu’

YEŞİL GYO, borsada son olarak 1.8 liradan işlem görüyordu. Borsadaki yatırımcıların yanı sıra Innovia-4 projesinden konut veya iş yeri alan yatırımcılar da mağdur durumda. Innovia-4 Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Latif Bayat, bir önceki hafta SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Mağdurlar arasında psikolojisi bozulduğu için hastalananlar, hatta intihar edenler oldu. Yüzlerce kişi de şirkete alacak davası açtı. İflas kararı ile de mağdurlar için yeni bir hukuki süreç başladı” ifadesini kullanmıştı.