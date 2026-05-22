Yaşam alanları insanlarla bir arada olan bazı canlılar için havaların ısındığı aylar yeniden yaşamın başladığı aylar olarak dikkat çekiyor. Evlerin kuytu bölgelerinde, kıyafet dolaplarında ve uzun süre kapalı kalan ayakkabılıklarda kendilerine yaşam ortamı sağlayan canlılar ayakkabıların içini yuva olarak tercih edebiliyor.

Bazı türler ayakkabıları yaşam alanı olarak tercih etmeyi severken bunlardan insan sağlığına zarar verebilecek olan türler ise dikkat çekiyor.

BU TÜRLER AYAKKABILARA GİRMEYİ SEVİYOR

AKREPLER: Soğuk havalarda saklanan ve sıcak havalarda serin ve karanlık yerleri tercih eden akrepler için ayakkkabılar mükemmel bir saklanma alanı olarak görülüyor.

ÖRÜMCEKLER: Özellikle bazı zehirli olan türlerinin ısırkları ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

KARASİNEK LARVALARI: Hijyen açısından büyük risk taşıyorlar.

KERTENKELELER. Nadir de olsa kırsal bölgelerde ayakkabı içlerinde kertenkele yuvalarına rastlanabiliyor.

Farklı türlerin aralarında bulunduğu bu canlılar ayakkabılar içinde hayalet gibi uzun süre gizlenebiliyor.

ISIRILIRSANIZ BUNLARI YAPIN

Eğer ayakkabının içindne bir canlının sizi ısırdığını ya da soktuğunu fark ederseniz hemen panik yapmadan ayakkabıdan uzaklaşın. Bölgeyi sabunlu su ile temizleyin. Şişlik ya da zehirlenmeye dair bir belirti varsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun hatta ısıran canlının fotoğrafını çekip yanınızda götürmeye çalışın.

AYAKKABILARI BÖYLE İNCELEYİN

Bu aylarda ayakkabı giymeden önce şu adımları uygulayın. Böcekler özellikle kapalı ve gölgeli alanları tercih ederler. Ayakkabılar korunaklı bu yapısıyla ve karanlık ortamlarıyla bu canlılar için ilk tercih haline gelebilir. Önce gözle kontrol edin, ışık altında inceleyin. Ayakkabıyı ters çevirip iyice sallayın ve içindeki canlıları çıkarın. Eğer ayakkabının temizlendiği konusunda ikna olmadıysanız el feneriyle yeniden detaylıca kontrol edin.

Birkaç saniyelik kontrol sizi hayalet gibi gizlenen bu canlılardan koruyabilir.