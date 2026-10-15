Çin’in sınır kenti Dandong ile Kuzey Kore’nin Sinuiju şehrini birbirine bağlayan 3.026 metre uzunluğundaki ve 4 şeritli bu devasa köprünün açılışı görkemli sahnelere ev sahipliği yaptı.

Perşembe günü Dandong’da toplanan yüzlerce kişi, iki ülkenin bayrakları ve çiçeklerle süslenmiş kamyonların köprüden karşılıklı geçişini coşkuyla izledi.

Aslında yapımı 2014 yılında tamamlanan köprü, Kuzey Kore tarafındaki bağlantı yolları ve gümrük tesislerinin bir türlü bitirilememesi nedeniyle tam 12 yıl boyunca atıl kalmıştı.

Gergin diplomatik ilişkiler ve pandemi dönemindeki katı sınır kısıtlamalarının ardından gelen bu resmi açılış, 2 komşu ülke arasındaki ticareti yeniden canlandırma yolunda çok kritik bir adım olarak görülüyor.

Yeni köprünün devreye girmesiyle birlikte yük taşımacılığının büyük ölçüde kolaylaşması hedefleniyor. Böylece, 1943 yılından bu yana sınır trafiğinin yükünü tek başına sırtlayan eski Çin-Kore Dostluk Köprüsü’ne olan bağımlılık da azalmış olacak.

Kyungnam Üniversitesi’nden Kuzey Kore uzmanı Lim Eul-chul, yeni geçiş yolu sayesinde kargo trafiğinin —özellikle de ağır makineler ve inşaat malzemeleri sevkiyatında— 3 ila 4 kat artabileceğini öngörüyor.

Bugün Çin, Kuzey Kore’nin en büyük ticari ortağı ve en önemli ekonomik müttefiki konumunu koruyor. Kuzey Kore henüz Çinli turistlere vize vermeye yeniden başlamamış olsa da Dandong sakinleri, bu yeni lojistik bağın bölgeye daha fazla iş imkânı getireceğine ve sınırın her iki yakasındaki yaşam standartlarını yükselteceğine inanıyor.