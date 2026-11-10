Sosyal medyada yayılan eğlenceli bir şaka, Chicago'da yüzlerce kişiyi sıra dışı bir etkinlikte buluşturdu. Şehir sakinleri, ünlü Cloud Gate (Fasulye) heykelini yedi inç sola kaydırmak ve içinde mahsur kaldığı iddia edilen hayali bir adamı kurtarmak için bir araya geldi.

Pazar günü öğleden sonra şehir merkezindeki Millennium Park'ta toplanan kalabalık, dünyaca ünlü sanat eserini hep birlikte itmeye çalıştı. Etkinlik sırasında insanların hep bir ağızdan "Fasulyeyi it!" diye bağırdığı anlar kameralara yansıdı. Ancak tüm çabalara rağmen yaklaşık 110 ton ağırlığındaki paslanmaz çelik heykel yerinden kıpırdamadı.

ŞAKA OLARAK BAŞLADI, YÜZLERCE KİŞİYİ BİR ARAYA GETİRDİ

CBS News Chicago'nun haberine göre etkinlik, internette yayılan bir şakayla başladı. Kısa süre sonra Chicago sokaklarında etkinliğe davet eden broşürler görülmeye başlandı.

Broşürlerde, "Fasulyeyi 7 inç sola kaydırmamız gerekiyor. İlk itme işlemi 8 Kasım 2026 tarihinde saat 12.47'de yapılacak" ifadeleri yer aldı.

Etkinliğin arkasındaki hikâye de en az organizasyonun kendisi kadar ilginçti. İnternette ortaya atılan bir şehir efsanesine göre, ünlü Fasulye heykelinin içinde bir adam mahsur kalmıştı. Katılımcılar da heykeli hareket ettirerek bu hayali adamı kurtarmayı amaçlıyordu.

Organizatörlerin Partiful üzerinden paylaştığı davetiyede, heykelin sağ tarafının altında kilitli bir kapı bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre heykel hareket ettirildiğinde bu kapıya ulaşılabilecek, içeride mahsur kalan adama turşu ve diğer ihtiyaçları ulaştırılabilecekti.

250 KİŞİDEN FAZLASI ETKİNLİĞE KATILDI

Chicago Sanat Enstitüsü Okulu birinci sınıf öğrencisi Saniyah Whaley, etkinliğe yaklaşık 250 kişinin katıldığını söyledi.

Whaley, etkinliği Instagram'da gördüğünü belirterek, "Dün gece Instagram'da gezinirken insanları Millennium Park'a çağıran ve The Bean heykelini yedi inç sola itmelerini isteyen bir paylaşım gördüm" dedi.

Etkinliğe katılmanın kendisine farklı bir gün yaşattığını anlatan Whaley, "Bugün yapacak bir şeyim oldu. Gitmeseydim muhtemelen yurt odamdan bile çıkmayacaktım. Yeni insanlarla tanışmak için eğlenceli bir fırsattı" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların heykelin gerçekten hareket etmeyeceğini bildiğini söyleyen Whaley, etkinliğin asıl amacının insanları bir araya getirmek olduğunu vurguladı:

"Herkes bunun gerçekten hareket etmeyeceğini biliyordu. Bence bu tür etkinlikler, insanların topluluk içinde daha güçlü bağlar kurmasını sağlıyor. Birçok kişinin ortak ilgi alanları var. Bu ilgi alanı yalnızca The Bean heykelini öne çıkarmak olsa bile insanlar bir araya gelebiliyor. Etkinlik, katılanlara büyük mutluluk verdi."

DÜNYACA ÜNLÜ HEYKELİN HİKÂYESİ

Sanatçı Anish Kapoor tarafından tasarlanan Cloud Gate, Chicago'nun Loop bölgesindeki Millennium Park'ta bulunan Grainger Plaza'nın merkezinde yer alıyor. 2004-2006 yılları arasında inşa edilen eser, fasulyeyi andıran şekli nedeniyle halk arasında "The Bean" (Fasulye) olarak anılıyor.

Kapoor, tasarımında sıvı cıvanın görünümünden ilham aldı. Paslanmaz çelik yüzey, Chicago'nun gökdelenlerini ve gökyüzünde hareket eden bulutları yansıtarak ziyaretçilere farklı bir görsel deneyim sunuyor.

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği heykel, 2025 yılında internette yayılmaya başlayan "Fasulye'nin içindeki adam" şakalarıyla yeniden gündeme geldi.

Şaka o kadar geniş kitlelere ulaştı ki Chicago Belediye Meclisi üyesi Alderman Brendan Reilly'nin ofisi, heykelin içinde mahsur kaldığı iddia edilen adam hakkında bilgi almak isteyenlerin telefonlarıyla doldu.

Reilly, konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, "Cloud Gate'in (diğer adıyla The Bean) içinde yakın zamanda mahsur kalan bir adam olmadığını memnuniyetle teyit edebilirim. 21 yıl..." ifadelerini kullandı.

İnternetteki şaka, bu yılın başlarında YouTube'da yayımlanan Man in the Bean adlı sahte belgeselle de farklı bir boyut kazandı.