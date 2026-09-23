İBB davası günden güne inandırıcılığını yitirirken, davada adı geçen şirketler, kamudan ihaleler almaya devam ediyor.

İBB’nin 600 bin ton asfalt satın aldığı ancak yalnızca 60 bin ton asfalt döküldüğü iddiasıyla iktidara yakın medyanın “Hayali asfaltçı” ilan ettiği Faruk Öndaş’a ait Ege Asfalt, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yeni bir ihale daha aldı.

DSİ’DEN DE KAZANDI

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, “Kınalı Ayrımı-Tekirdağ-Barbaros Liman Kavşağı Ayrımı Devlet Yolu Üstyapı Yenilenmesi Yapım İşi” ihalesini Ege Asfalt ile Bolkır İnşaat’a verdi.

İhale kapsamında Kınalı ile Barbaros Liman Kavşağı arasındaki 70 kilometrelik devlet yolunun üstyapısı yenilenecek. İhale için 20 teklif verilirken, kazanan şirketlerle 27 Ağustos’ta 2 milyar 305 milyon 10 bin 560 TL’lik sözleşme yapıldı.

Ege Asfalt ile Alke İnşaat ortaklığı, 16 Nisan 2026’da DSİ tarafından gerçekleştirilen “Sakarya-Kocaeli İlleri İçmesuyu İsale Hattı 1. Kısım” ihalesinin de kazananı olmuştu. Açık ihale usulüyle yapılan ihalede 5 milyar 182 milyon 997 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

İBB’DEN DE ALDI

Ege Asfalt ile Ek-Pet İnşaat ortaklığı, Karayolları’nın Çamlıbel Tüneli ihalesini de kazanmıştı. Şirketlerle 16 Mart 2026’da 4 milyar 94 milyon 745 bin TL’lik sözleşme yapılmıştı. Şirket ayrıca aile şirketi olan OND İnşaat ile birlikte İBB’den 4 milyar 868 milyon 247 bin TL’lik asfalt ihalesi almıştı. “İstanbul Geneli Yollarda Kullanılmak Üzere Plentaltı Asfalt Temini, Nakli, Serimi ve Yama Yapılması İşi ile Baca-Izgara Yükseltme İşi” için İBB ile şirketler arasında 28 Ağustos 2025’te sözleşme imzalandı.

Yandaş gazete yerden yere vurmuştu

Faruk Öndaş, İBB soruşturmasında suçlanmıştı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 5 Haziran 2025’te “Hayali asfaltla soyulan şehir” başlıklı yazısında Öndaş’ı hedef almıştı. BDDK, Ege Asfalt’ın hesap hareketlerini incelemeye almıştı. Yazar Övür, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu asfalt değil, bu ancak hayalet asfalt olabilir. Belki de ‘kuantum asfalt’tı bu, sadece ölçüm cihazları görüyor, halk değil. Çünkü yapılan iş yok ama verilen çok para var. Yapılmamış asfalt ölçülüyor, faturası kesiliyor, ödemesi yapılıyor. Tahmini verilen asfalt işi 600 bin ton. Yapılanın ise sadece 60 bin ton olduğu söyleniyor.”