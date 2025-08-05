Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden gerçekleştiği iddia edilen büyük bir yolsuzluk skandalına dikkat çekti.

700 MİLYONLUK TRANSFER

Özçağdaş, MESEM Başkanı’nın imzasının kopyalanarak 925 şirkete 700 milyon TL’lik usulsüz para transferi yapıldığını öne sürdü.

Özçağdaş, yaptığı açıklamada, MESEM kapsamında sahte çırak kayıtlarıyla devletin kaynaklarının yandaş şirketlere aktarıldığını belirtti.

22 BİN HAYALİ ÇIRAK

“MESEM’lerde çocuklarımız işçi olarak kullanılıyor, sağlıksız koşullarda çalıştırılıyor ve ne yazık ki bu süreçte hayatını kaybeden çocuklarımız var. Buna rağmen, devlet desteği adı altında milyonlarca lira usulsüz bir şekilde şirketlere dağıtılıyor. 22 bin hayali çırak yerleştirdiler sisteme. MESEM Başkanı’nın imzasının kopyalandığı ve 925 şirkete 700 milyon TL aktarıldığı iddiaları, bu skandalın yalnızca bir boyutu” dedi.

Gazeteci Özlem Gürses'in Youtube kanalına konuşan CHP’li vekil, bu usulsüzlüklerin sadece belirli bölgelerle sınırlı olmadığını, sistematik bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Özçağdaş, “Devletin kaynakları hile ile yandaşlara dağıtılırken, sorumlular sessiz kalıyor. Çocuklarımızın geleceği üzerinden zenginleşenlere ve buna göz yumanlara hesap soracağız. MESEM’leri kapatıp, her çocuğa eşit ve nitelikli eğitim sağlayacağız” diye konuştu.

Konuya ilişkin daha önce de benzer iddialar gündeme gelmiş, Kocaeli’de bir okulda sahte çırak kayıtlarıyla milyonlarca liralık yolsuzluk yapıldığı basına yansımıştı. Özçağdaş, bu tür olayların soruşturulması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması için Meclis’te girişimlerini sürdüreceğini belirtti.