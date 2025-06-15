İşe alım uzmanı Tracey Beveridge, adayların CV'lerinde yaptığı yaygın hataları açıkladı. Daily Mail'de yer alan habere göre; Personel doğrulama hizmeti sunan Personnel Checks’in İK Direktörü olan Beveridge, CV'nizin doğru şekilde yapılandırılmasının iş görüşmesine giden yolda ne kadar kritik olduğunu vurguladı.

Beveridge’e göre bir CV, işverene ulaşmadan önce üç aşamadan geçiyor: Aday Takip Sistemi (ATS), işe alımcı incelemesi ve İK departmanı değerlendirmesi. Bu yüzden, bir CV'nin fark yaratabilmesi için her aşamayı başarıyla geçmesi gerekiyor.

Adayların en sık yaptığı hata ise, doğru anahtar kelimeleri kullanmamak. Beveridge, iş ilanlarında yer alan ifadelerin CV’ye dahil edilmesinin ATS sisteminden geçmek için şart olduğunu belirtiyor. Bu sistem, belgeleri otomatik olarak tarayarak iş ilanındaki ifadelerle eşleşenleri öne çıkarıyor.

İşe alımcılar ya da İK ekiplerinin çoğu zaman teknik uzmanlık alanına sahip olmadığını belirten uzman, bu nedenle ilanlarda geçen beceri, sertifika ve başarıların CV’de mutlaka yer alması gerektiğini söylüyor. Böylece adaylar, sürecin sonraki aşamalarına geçme şansını artırıyor.

CV’lerin pozisyona özel yazılmaması da bir diğer hata. Tracey Beveridge, bu gibi durumlarda birden fazla ilanı dikkatlice okuyup ortak ifadeleri belirleyerek CV’ye dahil etmenin etkili olacağını belirtiyor.

Adayların yaptığı ikinci büyük hata ise, CV’yi fazlasıyla kendilerine odaklı hazırlamak. Beveridge, “İşe alımcılar sizin ne istediğinizle değil, müşterileri için doğru adayı bulmakla ilgilenir. Kendi kariyer hedeflerinizi mülakat sırasında anlatın, CV’de işverenin ihtiyaçlarına odaklanın.” diyor.

'BU İFADELERDEN KESİNLİKLE UZAK DURUN'

Özellikle giriş bölümünde kullanılan “takım çalışmasına yatkın, çalışkan birey” gibi klişe ifadelerden uzak durulması gerektiğini belirten uzman, bunun yerine somut bir başarıya ya da nitelikli bir unvana yer verilmesini öneriyor. Örneğin “Ödüllü bir pazarlama uzmanı”, “Kapsamlı deneyime sahip kıdemli BT proje yöneticisi” gibi net ifadeler daha çok dikkat çekiyor.

Ancak tüm bu detaylara rağmen, CV’nin sade ve okunabilir olması şart. Özellikle mobil cihazlardan incelenen CV’lerde sade bir yazı tipi ve açık bir düzen tercih edilmeli. Ayrıca evlilik durumu, doğum tarihi ve hobi gibi kişisel bilgiler yalnızca işle ilgiliyse paylaşılmalı.

Son olarak, Beveridge CV'nin iki sayfayı geçmemesi gerektiğini belirtiyor. Uzman isim, “CV, hem deneyim ve yeteneklerinizi sergileyen hem de sizi pazarlayan hibrit bir belgedir. Detayları mülakat sırasında anlatın” diyerek öz ve hedefe yönelik bir içerik hazırlamanın önemine dikkat çekiyor.