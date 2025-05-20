Yeni sezonda güçlü bir kadro kurup, şampiyonluk yarışında olmayı hedefleyen Beşiktaş’ta Wout Weghorst ismi yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta İngiltere’den Mirror, “Cristiano Ronaldo’nun oynamayı düşündüğü takımlar arasında Beşiktaş da var” diye haber yapmasıyla siyah-beyazlı taraftarlar, bu transfer bir rüya olmasına rağmen büyük heyecan yaşadı.

TEKLİFİNİ SUNACAK

Çılgınlık sosyal medyaya sıçradı ve Ronaldo’ya binlerce “Come to Beşiktaş” ‘tweet’i atıldı. Başkan Serdal Adalı, taraftarın gerçekleşmesi mümkün olmayan bu isteğini tebessümle karşıladı ve asıl hedefin Wout Weghorst olduğu ortaya çıktı. Hollanda’da son hafta şampiyonluğu PSV’ye kaptıran Ajax’ın tecrübeli forveti, kulüpten ayrılma kararı aldı. Beşiktaş, 2 sene önce siyah-beyazlı formayı yarım sezon terleten 32 yaşındaki forvetle temasa geçip, teklifini sunacak.