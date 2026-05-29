İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın Halkapınar’da bulunan kurs merkezi, tarihi binaya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce el konduğu için 6 Nisan’dan bu yana İzmirlilere hizmet veremiyor.

Sektörün ihtiyaçlarına uygun eğitimler vererek binlerce kişinin meslek sahibi olmasına katkı sağlayan merkezin kapanması, geride kalan 1.5 aylık süreçte yüzlerce kişiyi olumsuz etkiledi.

9 ATÖLYE DURDU

Merkez faaliyetlerine devam edebilseydi, 7 kurs tamamlanacak ve 140 kursiyer sertifika almaya hak kazanacaktı. Ayrıca 23 aktif kursta 460 kursiyerin eğitimi sürecek, açılması planlanan 9 yeni kursta ise 180 kişi eğitim alacaktı. Böylece toplam 780 İzmirli mesleki eğitim imkanından yararlanabilecekti.

Halkapınar Kurs Merkezi’nde bulunan Barista Atölyesi, Yiyecek İçecek Atölyesi, Bilgisayarda Giysi Kalıbı Hazırlama Atölyesi, Bilişim Teknolojileri Atölyesi, Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi, Muhasebe ve Finansman Atölyesi, Dijital Gençlik Merkezi ve iki teorik sınıf olmak üzere toplam 9 atölye faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

MERKEZ DEVRE DIŞI

Konak’taki halk eğitim merkezleri dahil en donanımlı kurs merkezlerinden biri olan binanın kapanmasıyla birlikte, mesleki ve teknik eğitim veren önemli bir merkez de devre dışı kalmış oldu.

Merkezin kapanmasının ardından Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü’ne yapılan başvurularda da ciddi düşüş yaşandı. Kendi iş yerini açmak isteyen İzmirliler, yiyecek-içecek ile güzellik ve saç bakım hizmetleri alanlarında gerekli olan MEB onaylı sertifikalara erişmekte zorluk yaşamaya başladı. Ayrıca yurt dışında kariyer hedefleyen kursiyerler, uluslararası geçerliliğe sahip Europass ek sertifikalı eğitimlerden de mahrum kaldı.

İDARİ BİRİM TAŞINDI

15 ilçedeki 29 farklı kurs merkezinin koordinasyonunu sağlayan Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü’nü Bayraklı’daki Cengizhan Kurs Merkezi’ne taşıdı. Yeterli fiziki alana sahip olmayan merkezde hizmetlerin aksamaması için bir otobüs mobil ofise dönüştürüldü. Müdürlük, tüm imkanlarıyla Meslek Fabrikası faaliyetlerini sürdürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Direniş günlerce sürdü

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Meslek Fabrikası binasına, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el koyma işlemleri üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın başlattığı direniş nöbeti günlerce sürmüştü.

Fabrikaönündeki eylemde yurttaşlar, “Asla yalnız değilsiniz, ‘Meslek Fabrikası Halkındır! Gasp Edilemez, Atatürk’ün mirasına el konulamaz” pankartıyla dayanışma mesajı vermişti. Tüm çabalara rağmen bina nisanda tahliye edildi.