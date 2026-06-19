Gelecekte trilyonlarca nüfusa ulaşıp yıldızlararası bir medeniyete dönüşme hayalleri kuran insanlığa, bilim dünyasından soğuk duş etkisi yaratacak matematiksel bir uyarı geldi. Bilim insanları ve matematikçiler, evrensel bir kuralı temel alarak insan neslinin ne zaman tükenebileceğine dair ürkütücü bir senaryoyu yeniden masaya yatırdı: Kıyamet Argümanı (Doomsday Argument).

Peki, evrenin kronolojik çizelgesinde nerede duruyoruz ve insanlığın tamamen tarih sahnesinden silinmesi için ne kadar vaktimiz kaldı? İşte o çarpıcı hesaplamalar.

DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KADAR ÖZEL DEĞİLİZ

Bu karamsar hesaplamanın arkasında, modern bilimin en temel kurallarından biri olan Kopernik İlkesi yatıyor. Bu ilke özetle; insanların evrende veya zaman akışında hiçbir ayrıcalıklı, özel ya da eşsiz konuma sahip olmadığını savunuyor.

Uzmanlar durumu meşhur "pinpon topu" deneyiyle açıklıyor: Önünüzde biri 10, diğeri ise 100 bin top içeren iki kutu olduğunu ve gözünüz kapalı çektiğiniz topun "4 numara" çıktığını hayal edin. Bu topun 10 toplu küçük kutudan çıkmış olma ihtimali çok daha yüksektir.

İşte matematikçiler aynı mantığı insan nüfusuna uyguluyor. İnsanlık tarihi boyunca bugüne kadar yaklaşık 117 milyar insan yaşadı. Eğer gelecekte trilyonlarca insandan oluşan devasa bir galaktik imparatorluk kurulacak olsaydı, bizim henüz yolun en başında, yani ilk 117 milyarlık dilimde doğmuş olma ihtimalimiz milyarda bir olacaktı. İstatistiğe göre biz kronolojik olarak yolun başında değil, muhtemelen tam ortalarında veya sonuna yakın bir yerlerdeyiz.

İNSANLIK İÇİN SON KULLANMA TARİHİ AÇIKLANDI

Olasılık hesaplarına göre, bugüne kadar yaşamış olan 117 milyar insanın, türümüzün toplam nüfusunun en az yüzde 5'ini temsil etme ihtimali yüzde 95. Bu formülün sınırları zorlandığında, Dünya üzerinde yaşayabilecek maksimum insan sayısı kabaca 2,34 trilyon kişi olarak hesaplanıyor.

Mevcut nüfus artış hızı ve doğum oranları hesaba katıldığında ise bu nihai sınıra ulaşmamız yaklaşık 17 bin 100 yıl sürüyor. Teoriyi destekleyen bilim insanlarına göre bu süre, insanlığın evrendeki üst sınırı. Yani küresel bir iklim krizi, nükleer savaş, ölümcül salgınlar ya da kozmik bir felaket sebebiyle önümüzdeki 17 bin yıl içinde yok olma olasılığımız yüzde 95 seviyesinde.

Her ne kadar 17 bin yıl uzak bir gelecek gibi görünse de, bazı bilimsel çalışmalar tehlikenin çok daha erken kapımızı çalabileceğini gösteriyor. Milano Üniversitesi araştırmacılarının küresel çevre krizlerini incelediği bir simülasyon, insanlığı bekleyen yakın bir tehlikeye işaret etti.

Gezegenimizin sürdürülebilir yaşam kapasitesinin sert çevre değişimleriyle 2 milyar seviyesine gerilemesi durumunda, Dünya nüfusunun 2064 yılı gibi yakın bir tarihte ani bir çöküş yaşayabileceği ve yarı yarıya azalabileceği öngörülüyor. Uzmanlar bunun kesin bir kehanet olmadığının, doğaya verdiğimiz zararın insan nüfusu üzerinde ne kadar hızlı ve yıkıcı etkiler yaratabileceğini gösteren matematiksel bir alarm olduğunun altını çiziyor.

BU FORMÜL TAMAMEN YANILIYOR OLABİLİR Mİ?

Elbette bu karamsar matematiksel model bilim dünyasının tamamından onay almış değil. Eleştirmenler, Kıyamet Argümanı'nın geleceği şekillendirebilecek insan zekasını ve teknolojik devrimleri göz ardı ettiğini savunuyor. İnsanoğlunun başka gezegenlerde koloniler kurması, yapay zeka, tıp alanındaki büyük kırılmalar veya milyonlarca yıl hayatta kalmayı sağlayacak yeni yaşam destek sistemlerinin geliştirilmesi durumunda bu statik formül tüm geçerliliğini yitirecektir.