Kentucky eyaletinin Mercer County bölgesine bağlı Salvisa kasabasında yaşayan Jessica Perry ve eşi, internet üzerinden beğendikleri müstakil evi 5 Ağustos'ta satın aldı. İlk haftalarda her şey yolunda giderken evin farklı bölümlerinde yılanlar görülmeye başladı. Başlangıçta birkaç yılanla karşılaşan çift, zamanla sorunun düşündüklerinden çok daha büyük olduğunu fark etti.

EVİN ALTINDAN ÇOK SAYIDA YILAN YUMURTASI ÇIKTI

Jessica Perry, eve taşındıktan birkaç hafta sonra ilk yılanı gördüklerini, ardından bodrum katında iki yetişkin yılan ve çok sayıda yavruyla karşılaştıklarını anlattı. İlerleyen aylarda evin içinde ve çevresinde onlarca yılan görülmesi üzerine aile profesyonel yardım almaya karar verdi.

Eve çağrılan uzmanlar, bodrum katına ve binanın çevresine yılan tuzakları yerleştirdi. Ancak alınan önlemler yeterli olmayınca yılanların nereden geldiğini belirlemek için verandanın bir bölümü söküldü.

Yapılan incelemelerde evin temeline doğru uzanan çok sayıda yılan derisi ve yumurta bulundu. Bu durum, binanın altında yıllardır kullanılan bir yılan yuvası olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Ailenin karşılaştığı yılanların zehirsiz olduğu belirlendi. Buna rağmen bazı yılanların yaklaşık 1,8 metre uzunluğa ulaşması, evde yaşayanların endişesini artırdı.

Verandanın altındaki alan temizlenip evin çevresindeki açıklıklar kapatılmasına rağmen sorun tamamen çözülemedi. Jessica Perry, yapılan çalışmaların ardından bodrum katında yeniden büyük bir yılanla karşılaştığını söyledi.

KOMŞULAR GERÇEĞİ ANLATINCA ŞOKE OLDULAR

Yaşadıkları sorunun geçmişini araştırmaya başlayan çift, komşularından ve evin eski sahiplerinden aldıkları bilgiler karşısında şaşkına döndü.

Jessica Perry, mahallede büyüyen bir kişinin çocukluğunda aynı evin bodrumunda yılanlar gördüğünü öğrendi. Daha sonra ulaştığı eski ev sahiplerinden biri ise binanın geçmişte “yılanlı ev” olarak anıldığını söyledi.

Çift, evi satın almadan önce kendilerine böyle bir sorundan söz edilmediğini belirtti. Yılanların uzun yıllardır binanın temelinde yaşıyor olabileceği ihtimali, ailenin endişelerini daha da artırdı.

Sorunu çözebilmek için bugüne kadar binlerce dolar harcayan aile, yeni onarım masraflarıyla da karşı karşıya kaldı. Bir ustanın bodrum katındaki çalışmalar için 4 bin ila 5 bin dolar arasında masraf çıkabileceğini söylemesi üzerine çiftin yakınları internet üzerinden yardım kampanyası başlattı.

Bütün yaşananlara rağmen Jessica Perry ve eşi, evlerinden vazgeçmek istemiyor. Çocuklarını burada büyütmeyi planladıklarını belirten çift, yılan sorununu tamamen ortadan kaldırabilmek için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.