Shakira’nın Burna Boy ile düet yaptığı “Dai Dai” şarkısının klibi, YouTube’da 1 milyar izlenme barajını aştı. 15 Mayıs’ta yayınlanan ve ABD, Meksika ile Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi şarkısı olan çalışma, sanatçıya önemli bir dijital başarı daha kazandırdı.

SHAKİRA’DAN 1 MİLYAR İZLENME

“Dai Dai”nin kısa sürede ulaştığı rakam, Shakira’nın kariyerindeki önemli kilometre taşlarından biri oldu. Şarkının klibinin 1 milyar izlenmeye ulaşmasıyla Kolombiyalı yıldız, YouTube’da bu seviyeyi aşan 10 klibe sahip kadın sanatçılar arasına girdi.

Futbol temalı sözleriyle turnuvanın atmosferine eşlik eden şarkıda Pele, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Mohamed Salah gibi futbol dünyasının önemli isimlerine göndermeler yer aldı.

“HAYALİMİN ÖTESİNDE”

Şarkının elde ettiği başarıyı sosyal medya hesabından paylaşan Shakira, hayranlarına teşekkür etti.

Ünlü şarkıcı, 1 milyar izlenme için yaptığı paylaşımda, “Bir milyar görüntüleme, hayalimin ötesinde! İnanılmaz hayranlarım, her şeyi mümkün kıldığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Burna Boy iş birliğiyle hazırlanan “Dai Dai”, böylece 2026 Dünya Kupası’nın müzik dünyasındaki en dikkat çekici dijital başarılarından birine imza atmış oldu.