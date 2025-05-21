AKP, eski bakanlarını ve milletvekillerini maaşsız bırakmıyor. Birçok isim, iktidara yakın şirketlerin yönetiminde yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Cahit Turhan Kuzey Marmara Otoyolu’nu işleten şirketin CEO’su oldu. Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu’nda görev aldı. Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal, Aksa-Kazancı Holding’e Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

ENERJİDEN TARIMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız da Rönesans Holding iştiraki Tepebey Madencilik’in yönetim kuruluna getirildi. Başbakan eski Yardımcısı Nurettin Canikli, Albayrak Grubu’nda yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Albaraka Türk’e Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli ise BİM’e bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştı.

Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci de Turkuaz Motorlu Araçlar Tic. San. A.Ş.’nin ortakları arasında bulunuyor.

Diğer isimler ise şöyle: “Eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Ziraat Bankası Yönetim Kurulu başkanvekili, Devlet eski Bakanı Kürşat Tüzmen Turquality Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Milli Savunma eski Bakanı Vecdi Gönül Türksat Yönetim Kurulu Üyesi, İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu Vakıfbank yönetiminde, Aile eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hem Kardemir yönetiminde hem de İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde Genel Direktör, İBB eski Başkanı Mevlüt Uysal Halkbank Yönetim Kurulu Başkanvekili, Kahramanmaraş eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç Kardemir, AKP eski milletvekilleri Belma Sekmen Halkbank, Sadık Yakut Vakıfbank, Ayşenur Bahçekapılı Turkcell, Nevzat Şatıroğlu BOTAŞ, Mahmut Gürcan Emlak Katılım yönetiminde.”

‘Yandaşlar besleniyor’

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Türkiye, anonim şirket gibi yönetilirken, ağır faturayı da milletimiz ödüyor. AKP yandaşlarını beslemeye, yarattığı sermayesine yeni yollar açmaya devam ediyor, siyasi ahlakı yok sayıyor. AKP’de siyaset yapmış eski bakanların ve milletvekillerinin, iktidar tarafından beslenen ve devletin tüm ihalelerini alan şirketlerde üst düzey yönetici olması asla kabul edilemez” dedi.