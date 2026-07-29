Oyuncu Alihan Aracı ile psikolog Elif Çalışkan, ilişkilerini bir adım ileri taşıdı. Bir süredir aşk yaşayan çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Aracı, özel günlerinden kareleri takipçileriyle paylaşarak duygularını dile getirdi.

NİŞANLANDILAR

Oyuncu Alihan Aracı, özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir birlikte olduğu psikolog Elif Çalışkan ile evlilik yolunda önemli bir adım atan Aracı, sevgilisiyle nişanlandı.

YAKIN DOSTLARI KATILDI

Çiftin nişan töreni, aileleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla sade bir şekilde gerçekleşti. Mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Alihan Aracı, Elif Çalışkan'a romantik bir mesaj da yazdı.

ROMANTİK MESAJ

Aracı paylaşımında, "Sadece gülüşünü izleyebileceğimiz, birlikte yaşlanacağımız ve tekrar tekrar birbirimizi seçmeye devam edeceğimiz mümkün olduğunca çok yıl diliyorum. Her zaman burada olacağım. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

Çiftin nişan fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.