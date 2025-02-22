Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı 'Hayat Bilgisi' dizisi 2003-2005 yıllar arasında yayınlanmıştı.

Dizinin 'Törpü Yeliz'i Gökçe Bahadır ile 'Barbie Gamze'si İpek Erdem geçen günlerde bir araya gelmişti.

Gökçe Bahadır sosyal medyada gündem olan o buluşma hakkında "Yeni bir tiyatro oyununa gelmiştim. Çıkışında İpek'le karşılaştık. Sonra dedik 'Gel bir fotoğraf paylaşalım'. Koyduk fotoğrafı da. Yıllar öncesinde beraber çalıştığım, adeta çocukluk arkadaşım o benim. Güzel bir andı" ifadelerini kullanmıştı.

BİR BULUŞMA DAHA

İpek Erdem önceki gün de dizide 'Ortega' karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel ile bir araya geldi.

Instagram hesabından eski rol arkadaşı Yılmazel ile fotoğrafını paylaşan Erdem, "Sürpriz! Canım Paşhan Yılmazel'in yazdığı, yönettiği ve Tuana Goere ile beraber oynadıkları 'Juliet' oyununu izledim.Uzun zamandır görüşememiştik. İyi oldu Paşoşum! Şükür kavuşturana. Seni seyretmek, yeniden bir arada olmak çok güzel" mesajını yazdı.