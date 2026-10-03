Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem, ekranlara muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir Fransa’da oyunculuk ve sanat eğitimleri alarak gözlerden uzak bir yaşam süren başarılı oyuncunun yeni adresi iddialı bir dizi oldu.

OKTAY KAYNARCA VE FAHRİYE EVCEN İLE AYNI KADRODA

Sektöre iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan "Hamal" dizisinin kadrosuna katılan İpek Erdem; Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen gibi dev isimlerle aynı seti paylaşacak. Yeni projesi için heyecanlı olan ünlü oyuncu, karakteri gereği radikal bir karara imza atarak imajını tepeden tırnağa değiştirdi. Yıllardır görmeye alışık olduğumuz koyu sarı saçlarını boyatarak bambaşka bir görünüme bürünen Erdem, yeni imajıyla görenleri şaşkına çevirdi.

"KENDİMİ HALA SARIŞIN ZANNEDİYORUM"

Geçirdiği değişim sonrası duygularını paylaşan güzel oyuncu, yeni görünümüne alışmakta zorlandığını belirterek, "Daha alışamadım. Bugün sokak gezerken kendimi hâlâ sarışın zannediyorum" açıklamasında bulundu.

Uzun yıllar sonra yeniden setlere dönecek olan İpek Erdem’in son hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hayranları ünlü oyuncunun paylaşımının altına "Hala çok güzel", "Her hali ayrı güzel" ve "Ekranlarda seni yeniden görmek harika olacak" yorumları yağdırdı.