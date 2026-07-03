HAYAT BİLGİSİ ORTEGA'DAN YILLAR SONRA GELEN AÇIKLAMA
Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği "Ortega" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Paşhan Yılmazel, yıllar sonra oyunculuğu neden bıraktığını açıkladı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Yılmazel, kariyerine kamera önünde değil, kamera arkasında devam ettiğini belirtti.
Bir dönemin sevilen oyuncularından Paşhan Yılmazel, yaptığı açıklamayla mesleki yolculuğuna ilişkin merak edilenleri yanıtladı.
Oyunculuğu tamamen bırakmadığını ancak ağırlıklı olarak kamera arkasında üretim yaptığını söyleyen Yılmazel, tiyatro sahnesinden de kopmadığını ifade etti.
PAŞHAN YILMAZEL YILLAR SONRA AÇIKLADI
Yılmazel, "Artık kamera arkasında çalışıyorum. Tiyatroda sahnedeyim. Daha çok kamera arkasındayım. Kendi yazdığım, yönettiğim bir film çektim. Seyircinin istediği standartlarda buluşturamadık. Zifir diye bir korku filmi yazıp ürettim" sözleriyle kariyerindeki yeni dönemi anlattı.
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Yılmazel'in ilerleyen dönemde yeniden bir dizi ya da sinema projesinde kamera karşısına geçip geçmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.
PAŞHAN YILMAZEL SON HALİ
Paşhan Yılmazel setlerden çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Uzun süredir televizyon projelerinde yer almayan oyuncunun açıklamaları, özellikle Hayat Bilgisi hayranları tarafından sosyal medyada ilgiyle karşılandı.
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