PAŞHAN YILMAZEL YILLAR SONRA AÇIKLADI

Yılmazel, "Artık kamera arkasında çalışıyorum. Tiyatroda sahnedeyim. Daha çok kamera arkasındayım. Kendi yazdığım, yönettiğim bir film çektim. Seyircinin istediği standartlarda buluşturamadık. Zifir diye bir korku filmi yazıp ürettim" sözleriyle kariyerindeki yeni dönemi anlattı.