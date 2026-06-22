Sinema tarihine geçen gerçek bir yaşam öyküsünün kahramanı olan Mehmet Ali Enhas'tan acı haber geldi. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Enhas, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti.

Enhas'ın cenazesi, ailesi tarafından memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Halkaçayırı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Mehmet Ali Enhas, gözyaşları arasında toprağa verildi.

OĞLUNUN ACISI DÜNYAYA DUYURULMUŞTU

Mehmet Ali Enhas'ın adı, 1988 yılında yaşadığı göç dramıyla dünya kamuoyunun gündemine gelmişti. Daha iyi bir yaşam umuduyla eşi ve küçük oğlu Seyit ile birlikte İsviçre'ye gitmek üzere yola çıkan Enhas ailesi, kaçak yollarla Alp Dağları'nı aşmaya çalışırken büyük bir trajedi yaşamıştı.

13 Ekim 1988'de, Mehmet Ali Enhas'ın sırtında taşıdığı 7 yaşındaki oğlu Seyit Enhas, dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından aile Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalmış, daha sonra Almanya'ya yerleşmişti.

OSCAR KAZANAN FİLME KONU OLDU

Enhas ailesinin yaşadığı bu dramatik hikâye, İsviçreli yönetmen Xavier Koller'in dikkatini çekti. Senarist Feride Çiçekoğlu'nun da katkısıyla yaşananlar "Umuda Yolculuk" adıyla sinemaya uyarlandı.

Başrollerinde Necmettin Çobanoğlu, Nur Sürer ve Emin Sivas'ın yer aldığı Türkiye-İsviçre ortak yapımı film, uluslararası alanda büyük ses getirdi. Yapım, 1991 yılında "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Oscar ödülünü kazanarak sinema tarihine geçti.

OĞLUYLA AYNI MEZARLIKTA

Yedi çocuk babası Mehmet Ali Enhas, Kahramanmaraş'ın Halkaçayırı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Enhas'ın, yıllar önce Alp Dağları'nda yaşamını yitiren oğlu Seyit Enhas'ın mezarının da bulunduğu aynı mezarlıkta defnedilmesi duygusal anlara sahne oldu.

Bir ailenin umut yolculuğuyla başlayan ve dünya sinemasına uzanan hikâye, Mehmet Ali Enhas'ın vefatıyla birlikte yeniden hafızalara kazındı.