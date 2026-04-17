Popstar yarışmasıyla tanınan, asıl çıkışını ise sokak müzisyenliği yaparken yakalayan Rıza Tamer’in ani vefatı müzik dünyasını yasa boğdu. Deniz Seki ve Zeynep Bastık, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.

''BAZEN HAYAT TAM SESİNİ BULMUŞKEN SUSTURUR''

Rıza Tamer ile yarışma döneminde yaşadığı polemikle de gündeme gelen Deniz Seki, acı haberin ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Seki, birlikte yer aldıkları bir fotoğrafın altına şu notu düştü:

“Bazen hayat, tam sesini bulmuşken susturur insanı… Rıza Tamer’i kaybetmişiz. Ahh Rıza… Acılarıyla, yaralarıyla ama en çok da sesiyle dokundu bize. Yolculuğuna uzaktan değil, kalpten tanıklık ettim. Bir insanın küllerinden doğmaya çalışmasını izlemek ve tam ayağa kalkmışken onu kaybetmek… Bazı hikâyeler yarım kalmaz, içimize yazılır. Sesin burada, bizde, şarkılarında yaşamaya devam edecek… Huzurla uyu.”





“ÇOK ŞAŞKINIM”

Rıza Tamer ile düet yapan Zeynep Bastık ise paylaşımında, “Çok üzgünüm, çok şaşkınım... Kalbine ve yeteneğine şahit olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Güzel uyu, güzel Rıza...” ifadelerine yer verdi.

''KALEMİNE ŞAHİT OLABİLDİĞİM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM''

Vefatından önce birlikte düet hazırlığında oldukları bilinen genç şarkıcı Alya da, “Beraber sanat icra edip kalemine şahit olabildiğim için çok şanslıyım. Yattığın yer incinmesin...” mesajını paylaştı.





''ŞOKTAYIM''

Basın danışmanı Emel Yalçın ise kısa bir paylaşım yaparak, “Çok üzgünüm, şoktayım. Rıza...” dedi.





Popstar yarışmasına katıldıktan sonra yaklaşık bir buçuk yıl boyunca gözlerden uzak kalarak yalnızca müzikle ilgilenen Rıza Tamer, daha sonra menajerlik sorunları yaşadığını ve kariyerinde hedeflediği adımları atmakta zorlandığını dile getirmişti.

Özel hayatında yaşadığı travmaların ardından bir dönem sokakta yaşadığını da ifade eden sanatçı, sokak müzisyenliği yaptığını her fırsatta vurguladı. Sosyal medyada yayılan videolarıyla geniş kitlelere ulaşan Tamer, “Benden Sonra” şarkısıyla müzik piyasasına adım attı ve Zeynep Bastık ile yaptığı düetle milyonlara ulaştı.