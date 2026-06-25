OKTAY ÇUBUK'TAN AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM
Oyuncu Oktay Çubuk, Portekiz'in başkenti Lizbon'da geçirdiği ani rahatsızlık sonrası yaşadığı ölüm kalım mücadelesinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Kalbinin durduğunu ve doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndüğünü söyleyen genç oyuncu, "Çok şanslıyım çünkü hâlâ buradayım" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.
KALBİ DURMUŞTU HAYATA GERİ DÖNMÜŞTÜ
Ekranların sevilen oyuncularından Oktay Çubuk, nisan ayının sonlarında annesine eşlik etmek için gittiği Portekiz'de büyük bir sağlık krizi yaşamıştı. Lizbon'da aniden fenalaşan 30 yaşındaki oyuncunun kalbi durmuş, doktorların dakikalar süren müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü öğrenilmişti.
HAYATA YENİDEN TUTUNDUKTAN SONRA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ve daha sonra normal servise alınan Çubuk, yaklaşık iki aylık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Türkiye'ye dönen oyuncu, yaşadıklarıyla ilgili ilk kez sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
''KISA SÜRELİĞİNE HAYATIMI KAYBETTİM''
Yaşadığı süreci anlatan Oktay Çubuk, şu ifadeleri kullandı:
"Bir süredir sosyal medyada yoktum. Ama artık yaşadığım olayla ilgili birkaç şey söylemem gerektiğini hissediyorum.
Bildiğiniz gibi tam iki ay önce Lisbon'da kalbim durdu. Doktorların söylediğine göre kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim ve sonra tekrar hayata döndüm.
Öncelikle bu süreçte yanımda olan aileme, dostlarıma, büyüklerime ve güzel mesajlarıyla destek veren herkese yürekten teşekkür ederim."
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OKTAY ÇUBUK SON HALİNİ BÖYLE PAYLAŞTI
Yaşadığı olayın ardından hayata bakışının değiştiğini belirten oyuncu, "Bu olayın neden başıma geldiğini bilmiyorum. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de bilmiyorum. Ama bildiğim net bir şey var: Çok şanslıyım. Çünkü hâlâ buradayım" dedi.
İyileşme sürecinin devam ettiğini ifade eden Çubuk, bundan sonraki yaşamını daha bilinçli sürdürmek istediğini belirterek, "Bana verilen zamanı daha gerçek ve layığıyla yaşamak istiyorum. Şu an bir iyileşme ve geri dönüş sürecindeyim" ifadelerini kullandı.
Genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları geçmiş olsun mesajlarıyla destek verdi.
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