OKTAY ÇUBUK SON HALİNİ BÖYLE PAYLAŞTI

Yaşadığı olayın ardından hayata bakışının değiştiğini belirten oyuncu, "Bu olayın neden başıma geldiğini bilmiyorum. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de bilmiyorum. Ama bildiğim net bir şey var: Çok şanslıyım. Çünkü hâlâ buradayım" dedi.

İyileşme sürecinin devam ettiğini ifade eden Çubuk, bundan sonraki yaşamını daha bilinçli sürdürmek istediğini belirterek, "Bana verilen zamanı daha gerçek ve layığıyla yaşamak istiyorum. Şu an bir iyileşme ve geri dönüş sürecindeyim" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları geçmiş olsun mesajlarıyla destek verdi.