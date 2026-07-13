Konya'da uzun yıllardır kent merkezinde kırmızı kıyafetleri ve makyajıyla dolaşarak şehrin simge isimlerinden biri haline gelen Sultan Özcan, 74 yaşında hayatını kaybetti. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle haziran ayından bu yana Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Özcan, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karatay ilçesindeki Kağnıcılar Mezarlığı'nda defnedildi.

HAYAT HİKAYESİ YAPIMLARA KONU OLDU

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Cumali köyünde doğan Sultan Özcan, 15 yaşındayken çocukluk aşkı olan öğretmeni ile evlendi. Eşinin tayinleri nedeniyle Hakkari ve Giresun gibi farklı şehirlerde yaşayan Özcan'ın evliliği, ilerleyen süreçte kıskançlık sorunları ve uğradığı şiddetle sarsıldı. Çocuk sahibi olamadığı gerekçesiyle 1995 yılında eşi tarafından terk edilen Özcan, memleketine dönerek psikolojik tedavi görmeye başladı. Annesinin vefatının ardından Konya'daki ağabeyinin yanına taşınan Özcan'a, 2006 yılında "Duygu durumu bozukluğu" teşhisi konularak yüzde 80 engelli raporu verildi. Ağabeyinin evinin yanındaki tek odalı bir evde yaşamını sürdüren Özcan, havanın iyi olduğu günlerde kırmızı giysileri ve makyajıyla kent merkezinde dolaşmasıyla tanındı.

KIRMIZI RENGE OLAN SEVGİSİNİN ARDINDAKİ SIRRI ANLATMIŞTI

Sultan Özcan, 2020 yılında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği röportajda kırmızı renge olan bağlılığının duygusal nedenlerini paylaşmıştı. Eşinin meslek değiştirerek komiser olduğunu ve 25 yıllık evliliklerinin çocuk sahibi olamadıkları için bittiğini belirten Özcan, kırmızı giyinmeye başlama hikayesini şu sözlerle ifade etmişti:

"Hakkari'de bulunduğumuz zamanlarda kırmızı elbiseli bir kız gördük. O kız da çok güzeldi. Eşim bana 'Kız çok güzelmiş görüyor musun' dedi. Ben de aman ona imrenmesin diye gittim, mağazadan kırmızı elbise aldım. Aynı o kız gibi giyindim. Eşim sırf başkasına bakmasın, hep beni sevsin diye o günden beri kırmızı giyindim." Eşinin daha sonra yeniden evlenerek bir oğlunun olduğunu belirten Özcan, çocukları olması durumunda hayatının çok daha farklı olabileceğini dile getirmişti.