İzmir'de yargı kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun il teşkilatı hakkında aldığı kararın ardından sıcak saatler yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. BAŞKANVEKİLİ VE MECLİS ÜYELERİ AYRILIĞI DUYURDU Tugay'ın ardından, İzBB Başkanvekili Zafer Levent Yıldır da görevinden ayrıldığını açıkladı. Bu istifalardan kısa bir süre sonra CHP'li Meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak istifa eden isimler arasında yer aldı. TİRE İLÇE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ Cemil Tugay ve meclis üyelerinin ardından İzmir'de bir istifa haberi de Tire ilçesinden geldi. Tire Belediye Başkanı Hayati Dokuroğlu da partiden istifa ettiğini açıkladı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.