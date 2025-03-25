2019 yılında ailece çıkılan gemi yolculuğu, Stephanie Coral Browitt için hayatını sonsuza dek değiştiren bir trajediye dönüştü. Browitt'in ailesiyle birlikte çıktığı Yeni Zelanda'nın Beyaz Ada'sındaki volkanik bölgeyi ziyareti sırasında meydana gelen felaket, tüm aileyi derinden sarstı.

Volkanın birdenbire gaz ve magma püskürtmeye başlamasıyla seyahat edenler paniğe kapılarak kaçmaya çalıştı. Ancak olayın hızla gelişmesi, birçok kişiye kaçış fırsatı tanımadı. Browitt, o anlarda gemide kendilerini habersizce bekleyen annesini düşünerek, "Onun bize ihtiyacı var, onun için hayatta kalmalıyım" dedi ve başardı.

Cesareti ve azmi sayesinde felaketten sağ kurtulan Browitt, babası ve kız kardeşinin aynı kazada kaybetti. Aradan geçen 6 yılın ardından yaşadığı bu korkunç olayı, People dergisine anlatan Stephanie, "Her şey o kadar hızlı oldu ki kaçma şansımız yoktu" ifadeleriyle aktardı.

8 parmağını kaybetti, yeni deri nakli yapıldı

Stephanie Coral Browitt, yaşadığı trajediden sonra bambaşka bir hayata adım attı. Kazada, yüzü de dahil olmak üzere vücudunun büyük bir kısmı yanarken, sekiz parmağını kaybetmek zorunda kaldı. Genç kadın, altı ay boyunca hastanede tedavi gördü, çok sayıda ameliyat geçirdi ve yeni deri nakli yapıldı.

Stephanie, yeni cildine alışmanın zaman aldığını belirterek, "Yeni cildimde kendimi sevmeyi öğrenmem zaman aldı" ifadelerini kullandı. Cildini korumak için maske ve eldiven kullanması gerekse de, geçen hafta cesur bir adım atarak uzun bir aradan sonra ilk kez bikiniyle görüntülendi.

"Görünüşümden utanmıyorum, aksine gurur duyuyorum"

Avustralyalı Stephanie, "Bu an için gergindim ve kalbimin hızla çarptığını hissettim" dedi. Ancak, heyecanını geride bırakarak Fransa'da bir spa tatiline çıktı.

Zorlu sürecin ardından durumunu olduğu gibi kabul eden Stephanie, "Görünüşümden utanmıyorum, aksine gurur duyuyorum" diyerek güçlü bir duruş sergiledi. Şu anda Instagram ve TikTok'ta iki milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çeken genç kadın, yaşama dair ilham verici bir figür haline geldi.