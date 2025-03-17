Birleşik Krallık Gıda Standartları Ajansı (FSA), sarımsak tozu ürünlerinin fıstık alerjisi veya intoleransı olan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulundu. FSA, bu ürünlerin etiketlerinde fıstık içeriğinin belirtilmediğini açıklayarak, potansiyel tehlikelere karşı tüketicilerin dikkatli olmasını istedi.

Birmingham Live'ın haberine göre, özellikle Damasgate Wholesale tarafından üretilen Sofra Sarımsak Tozu ürünleri geri çağrıldı. Fıstık içeren bu sarımsak tozları, özellikle alerjik reaksiyonlara yol açabilir ve hayati tehlike oluşturabilir. FSA, müşterilere etkilenen parti numaralarını kontrol etmelerini ve söz konusu ürünleri kullanmamalarını tavsiye etti.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

Geri çağrılan Sofra Sarımsak Tozu ürünleri, 100 gramlık paketlerde bulunuyor ve çeşitli parti numaraları ile son kullanım tarihleri içeriyor. Etkilenen parti numaraları ve son kullanım tarihleri şu şekilde: